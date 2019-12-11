Gündem CHPde kumpas sarsıntısı sürüyor
POLİTİKA

CHP’de kumpas sarsıntısı sürüyor

“Külliye’ye giden CHP’li” tartışması kamuoyu gündeminden düşse de CHP içinde güncelliğini koruyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rahmi Turan’a gönderdiği ‘üzülme’ mesajının ortaya çıkmasının ardından, ismi ortaya atılan Muharrem İnce, “İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm... “ ifadelerini kullanmıştı. Edinilen bilgilere göre, Muharrem İnce ve parti içi muhalefet olayın faillerinin ortaya çıkması için sonuna kadar çaba gösterecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partililer tarafından artık ciddiye alınmadığın belirten muhalifler, ciddiye alınması için İnce’ye kurulan tezgahın ortaya çıkarılmasını istiyor.

CHP'nin taht oyunları
GÜNDEM
CHP'nin taht oyunları
İnsanlarımız ot yemekten öldü

İnsanlarımız ot yemekten öldü

Ahıska Sürgünü'nün ​şahitleri 75 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
Balıkesirde art arda iki deprem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Balıkesir halkı deprem sonrası geceyi sokakta geçirdi.
Nobel tepkisi: Rezalettir

Nobel tepkisi: Rezalettir

​Cumhurbaşkanı, anma programında konuştu.
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.
Abdülhamit'in<br>torunu Külliye'de

Abdülhamit'in
torunu Külliye'de

Osmanoğlu'nun rozeti Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Ulaşım felç oldu

Ulaşım felç oldu

Macron karşıtları greve 'süresiz' devam edecek.

2 gün önce rüyasında görmüş

2 gün önce rüyasında görmüş

​Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı, gençlerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık <br>soruşturma başlattı

Bakanlık
soruşturma başlattı

Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti.
Teröristlere <br>ceza yağdı

Teröristlere
ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk 'kırmızı' uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Antalya'da, valilikte kriz masası oluşturuldu.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.