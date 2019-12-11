CHP’de kumpas sarsıntısı sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rahmi Turan’a gönderdiği ‘üzülme’ mesajının ortaya çıkmasının ardından, ismi ortaya atılan Muharrem İnce, “İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm... “ ifadelerini kullanmıştı. Edinilen bilgilere göre, Muharrem İnce ve parti içi muhalefet olayın faillerinin ortaya çıkması için sonuna kadar çaba gösterecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partililer tarafından artık ciddiye alınmadığın belirten muhalifler, ciddiye alınması için İnce’ye kurulan tezgahın ortaya çıkarılmasını istiyor.