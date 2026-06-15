CHP’de kürsü restleşmesi

CHP'de yarın yapılacak grup toplantısı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında restleşme sürüyor. Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği'ndeki "Grup Başkanlığı, Genel Başkana bağlı çalışır" hükmüne dayanarak TBMM Başkanlığı'na başvuracak. Başvuruda, Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in görevlerinden el çektirilmesi talep edilecek.

GRUP YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALAMIYOR

Ancak CHP Grup İç Yönetmeliği, grup başkanvekillerinin doğrudan genel başkan tarafından görevden alınmasına imkan tanımıyor. İç yönetmelikte grup başkanvekillerinin Grup Genel Kurulu tarafından seçildiği, görevden düşürülmelerinin de ancak 'güvensizlik' mekanizmasıyla mümkün olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararıyla gelen yönetimin tüzük ve yönetmelikleri askıya alabileceğini savunurken Özel cephesi ise bu durumu hukuksuzluk olarak tanımlıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKÇİ SIKINTISI

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler süreçte ciddi bir kadro sorunu yaşandığını dile getiriyor. Parti kulislerinde bazı kurmayların, "Elimizde kalan kadro bundan ibaret" değerlendirmesi yaptığı ve milletvekillerini ikna edecek ölçekte yeni politika üreticileri bulmakta zorlanıldığı konuşuluyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Başkanlığı'ndan mevcut fiili durumu askıya alan daha aktif bir tutum beklediği ifade ediliyor.

İÇTÜZÜĞE UYGUN HAREKET EDECEK

Ancak TBMM yönetiminin yaklaşımının farklı olduğu ifade ediliyor. TBMM kaynakları, grup yönetimindeki makamların seçimle oluştuğuna dikkat çekerek, atama yoluyla yapılacak değişikliklerin içtüzük açısından sorun yaratabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle TBMM Başkanlığı'nın, seçim iradesini ortadan kaldıracak bir işlemi devreye sokmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI TALEP EDEBİLİR

Kılıçdaroğlu'nun talebinin Meclis Başkanlığı tarafından işleme konması halinde yeni bir kriz başlığının daha ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Özel'e yakın vekiller grup çoğunluğuna dayanarak, CHP Grup İç Yönetmeliği'nde yer alan 'güvensizlik oylaması' mekanizmasını devreye sokabileceği konuşuluyor. Yönetmeliğe göre, vekillerin dörtte birinin imzasıyla grup yönetimi hakkında önerge verilebiliyor. Yapılacak oylamada salt çoğunluk sağlanması halinde görevlendirilen yeni isimlerin düşmesi ve yeniden seçim sürecinin başlaması mümkün hale geliyor.

Çift başlı yönetim krizi

Krizin en kritik boyutunu genel başkanlık ile grup başkanlığı makamlarının farklı kişilerde toplanması oluşturuyor. CHP Grup İç Yönetmeliği'ne göre genel başkan milletvekiliyse otomatik olarak grup başkanı kabul ediliyor. Ancak genel başkanın milletvekili olmaması halinde grup başkanlığı için ayrıca seçim yapılıyor. Bu durum, parti genel merkezi ile TBMM Grubu arasında çift başlı bir yönetim modeli ortaya çıkarıyor.



