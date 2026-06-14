Muhalefette ahlaksızlığa ihraç

İhraç talebi sonrası CHP’den istifa eden ve cezaevinde bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla yeni bir hukuki sürecin daha başlatıldığı öğrenildi. Daha önce “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özcan’a yönelik, eski bir belediye personelinin şikâyeti üzerine savcılık tarafından ayrı bir inceleme yürütüldüğü belirtildi. Disipline sevk edilen isimlerden Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’e ilişkin iddialar da kamuoyuna yansıdı. 22 Mart 2026’da Mersin Marina’daki bir restoranda yaşanan olay sonrası Tuncer’in alkollü olduğu, evli bir kadına sözlü tacizde bulunduğu ve “çirkin tekliflerde” bulunduğu öne sürüldü. Olayın ardından mekânda yumruklu kavga çıktığı ifade edildi. Tuncer hakkında yürütülen süreçte parti içi bazı isimlerin tutumuna ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.