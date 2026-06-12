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Meclis taraf olmaz

Meclis taraf olmaz

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile düzenlediği ortak toplantıda CHP’de yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP içindeki sürtüşme ve çekişmelerin bir an önce geride bırakılmasını temenni ettiğini belirten Kurtulmuş, CHP’nin yaşadığı sorunları kendi kurumsal kimliği içerisinde çözmesi gerektiğini söyledi.

İÇ İHTİLAFI ÇÖZMEKLE GÖREVLİ DEĞİLİZ

TBMM Başkanlığı’nın görev ve yetkilerinin parlamenter hukuk çerçevesinde belirlendiğini kaydeden Kurtulmuş, Meclis’in herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmasının veya bu ihtilafı çözmekle görevli bir makam olarak görülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Kurtulmuş, “TBMM bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz ve olmayacaktır” dedi.




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