Meclis taraf olmaz

CHP içindeki sürtüşme ve çekişmelerin bir an önce geride bırakılmasını temenni ettiğini belirten Kurtulmuş, CHP’nin yaşadığı sorunları kendi kurumsal kimliği içerisinde çözmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanlığı’nın görev ve yetkilerinin parlamenter hukuk çerçevesinde belirlendiğini kaydeden Kurtulmuş, Meclis’in herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmasının veya bu ihtilafı çözmekle görevli bir makam olarak görülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Kurtulmuş, “TBMM bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz ve olmayacaktır” dedi.