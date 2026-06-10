Meclis'e gidemeyen Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de sert konuştu: Ahlaklı kurultay yapacağız

Kürsü krizini Meclis’e taşıyan CHP, soruna çözüm getiremezken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde, Grup Başkanı Özgür Özel de TBMM grubunda konuştu. Genel Merkez’de konuşan Kılıçdaroğlu, partide temizlik sinyali vererek “Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, salı günü yapılacak grup toplantısında konuşacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Özel cephesi de kürsünün “atanmış değil, seçilmiş” yönetimde olduğunu savunarak grup toplantısını kendisinin yöneteceğini duyurmuştu.

“HAİN KEMAL” “PAVYONCU ÖZEL” SLOGANLARI

Toplantı öncesinde taraflar destekçilerini Meclis’e yığdı. Özel’e destek vermek için gelenler ile Kılıçdaroğlu’na destek verenler arasında zaman zaman Meclis giriş kapıları önünde sözlü tartışmalar yaşandı. Özel destekçileri Kılıçdaroğlu için “Hain Kemal” sloganları atarken, Kılıçdaroğlu taraftarlarının ise “FETÖ’cü Özel” ve “Pavyoncu Özel” diye bağırdığı duyuldu.

Toplantı öncesi Meclis’in girişinde Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri arasında önce sözlü tartışmalar ardından da arbede yaşandı. Polis, tarafların arasına girerek olayların büyümesini engelledi.

Polis, Dikmen ve Çankaya kapılarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Giriş noktalarında bariyerler kuruldu. Artan gerilim nedeniyle ziyaretçi girişleri kontrollü şekilde sınırlandırıldı. Polis ekipleri, tarafların karşı karşıya gelmesini önlemek için grupları ayrı alanlarda tutmaya çalıştı.

YAVAŞ’TAN ÇAĞRI KILIÇDAROĞLU’NDAN GERİ ADIM

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde yaptığı grup konuşmasına katılan bazı partililer, Özgür Özel aleyhine sert sloganlar attı. Kalabalık içerisinden “Fetullah’ın itlerini yıllardır görmüyoruz”, “Hırsız Özgür”, “Rüşvetçi Özgür” ve “Hain Özgür” şeklinde sloganlar yükseldi. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’na dönük de sert sözler sarf edildi. Kılıçdaroğlu destekçileri, “Eko’nun p..leri” sloganını da attı. Mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel’in yanında saf tutan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Yavaş, CHP’lilerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “sağduyulu bir yaklaşım” göstermesini beklediğini söyledi. Bu çağrının ardından Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın paylaşımını alıntılayarak Meclis’te konuşmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir” dedi. Kılıçdaroğlu, partilileri saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde yapılacak buluşmaya çağırdı. Özel ise ilk konuşmasını TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen destekçilerine yaptı. Özel, kürsünün “atanmış birine bırakılmadığını” savundu.

"HİÇ PAVYONLARDA KURULTAY PAZARLIĞI YAPILMAMIŞTI"

CHP’de partililere farklı adreslerden seslenen taraflar karşılıklı mesaj verdi. CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde kapsamlı bir değişim sinyali vererek, “CHP kurultaylarında para, çıkar olmaz. Arınacağız, arınacağız; kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir şeyi bu parti kabul etmez. İradesini para ile satanlar bu partide yer alamazlar. İradesini para ile alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağız. Kimse kapalı kapılar ardında özel hesaplar yapmayacak,” mesajları verdi. Meclis Grubu’nda konuşan Özgür Özel ise mevcut yönetim krizinin çözümü için yeniden kurultay çağrısı yaptı. Özel, “26 Temmuz’a kadar kurultay yapılmalı,” ifadelerini kullanırken, grup kürsüsünün “seçilmiş genel başkanın kürsüsü” olduğunu savundu.





Vekiller gece nöbet tuttu

Özel’i destekleyen bazı milletvekilleri grup salonunda erken saatlerde yerini alırken, bazı vekillerin geceyi Meclis’te geçirdiği öğrenildi. CHP kulislerinde, salonun kontrolünün kaybedilmemesi için nöbet tutulduğu yorumları yapıldı. Yaklaşık 6 bine yakın ziyaretçi başvurusu yapılmasının ardından TBMM Başkanlığı güvenlik alarmına geçti. Genel Merkez'in Meclis Başkanlığı'na gönderdiği yazıda bin 500 kişinin adının olduğu, grup başkanlığının ise 4 binden fazla kişinin adını Meclis’e bildirdiği öğrenildi. Bunun üzerine, 650 kişi kapasiteli grup salonuna yönelik yoğunluk ve dışarıdaki gerilim nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, “güvenlik riski” nedeniyle CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmadı.





Kürsü krizi yeniden büyür mü?

CHP’de ilk grup toplantısı gerilimsiz şekilde tamamlanmış olsa da tarafların geri adım atmaması nedeniyle “kürsü krizi”nin tamamen sona ermediği değerlendiriliyor. Parti kulislerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te konuşma talebinden vazgeçmediği ancak ilk etapta doğrudan çatışma görüntüsü vermemeyi tercih ettiği yorumları yapılıyor. Özel cephesi ise grup üzerindeki siyasi hâkimiyetin kendilerinde olduğunu savunarak kürsünün paylaşılmasına sıcak bakmıyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda grup toplantıları öncesinde yeni restleşmeler yaşanabileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun hukuki meşruiyet vurgusunu sürdürmesi, Özel’in ise “seçilmiş yönetim” söylemi nedeniyle kriz, sadece bir konuşma tartışması olmaktan çıkarak parti içinde güç ve temsil mücadelesine dönüşmüş durumda.



