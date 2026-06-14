CHP'de sonbahara kadar arınma

Edinilen bilgiye göre, MYK eliyle yürütülmesi planlanan süreçte özellikle il ve ilçe örgütlerinde görev değişiklikleri ile disiplin mekanizmalarının devreye sokulacak. Kılıçdaroğlu'nun sonbahara kadar "arınma süreci" olarak tanımladığı reorganizasyonu tamamlamayı hedeflediği, bu kapsamda İzmir, Manisa ve Kars gibi Özel'e açık destek veren il örgütlerinin mercek altına alındığı ifade ediliyor. Parti yönetiminde, Özel'in Anadolu programlarında aktif biçimde yanında yer alan il ve ilçe yöneti-cilerine yönelik de kapsamlı raporlar hazırlandığı belirtiliyor.