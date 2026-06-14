CHP'de sonbahara kadar arınma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinde Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın kadroların ağırlığını kırmak amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma hazırlığına başladı.
Edinilen bilgiye göre, MYK eliyle yürütülmesi planlanan süreçte özellikle il ve ilçe örgütlerinde görev değişiklikleri ile disiplin mekanizmalarının devreye sokulacak. Kılıçdaroğlu'nun sonbahara kadar "arınma süreci" olarak tanımladığı reorganizasyonu tamamlamayı hedeflediği, bu kapsamda İzmir, Manisa ve Kars gibi Özel'e açık destek veren il örgütlerinin mercek altına alındığı ifade ediliyor. Parti yönetiminde, Özel'in Anadolu programlarında aktif biçimde yanında yer alan il ve ilçe yöneti-cilerine yönelik de kapsamlı raporlar hazırlandığı belirtiliyor.
BELEDİYE BAŞKANLARININ DURUMU
Süreç yalnızca örgütlerle sınırlı kalmayacak. Tutuklu belediye başkanlarının önemli bir bölümü hakkında da dosyalardaki suçlamalar ve soruşturma içerikleri gerekçe gösterilerek disiplin sürecinin işletilmesi yönünde talepler gündemde. Ancak parti tabanında oluşabilecek tepki ve yeni bir iç kırılma ihtimali nedeniyle yönetimin adımları kontrollü ve zamana yayarak atacağı konuşuluyor. Parti içerisindeki bazı isimler, sert tasfiye hamlelerinin örgütlerde yeni kopuşları tetikleyebileceği görüşünü dile getirirken, Kılıçdaroğlu cephesinin ise "merkezî otoriteyi yeniden tesis etme" gerekçesiyle bu süreci kaçınılmaz gördüğü belirtiliyor.