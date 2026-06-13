Tek imzayla yüzlerce kaçak daire

Tek imza vurgununu ifade veren şüpheliler de doğruladı. E.A. bu vurgunu şöyle örneklendirdi: “Söz konusu projede yasal olarak 65 daire olması gerekirken, usulsüz bir şekilde 180 daireye çıkarılmıştır. Söz konusu dairelerin sayısının artırılması ile alakalı, Turgay Erdem’e 2 daire verdiğini E.P. (müteahhit) bana söyledi. Nilüfer ilçesi 23 Nisan mahallesi 6516 ada 4 parselde bulunan arazinin emsal değeri 1,5’dir. 7 bin 500 metrekare araziyi emsal değeri ile çarptığında 11 bin 250 şeklinde emsal hakkı ortaya çıkar. Ama toplamda 216 daire var. Yani bu projede fazladan 140 daire yapılmıştır.”