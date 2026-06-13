Tek imzayla yüzlerce kaçak daire

Bursa’daki Bozbey Suç Örgütü’nün, rüşvet karşılığında inşaat ruhsatlarında usule aykırı olarak “tek imza” ile emsal artışı yaptığı ve yüzlerce kaçak daire üretilmesine göz yumduğu ortaya çıktı. Kimi arsalarda usulsüz imar artışı yüzde 200’ü aştı.
Görevden alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 62 sanık hakkında hazırlanan iddianame, suç örgütünün büyük oranda inşaat emsallerindeki artış üzerinden vurgun yaptığını ortaya koydu. İddianameye göre Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönem yardımcısı Turgay Erdem’e “tek imza” denilen, usul ve esaslara aykırı bir yetki verdi. Bu yetkiyle elektrik mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi gibi uzmanların imzalaması gereken yapı ruhsatı ve yapı kullanım belgeleri, Erdem’in tek imzasıyla verildi. Erdem, belgelerde ilgili mühendislerin imza bölümlerini kendi kaşesini basarak imzaladı.
BİLİRKİŞİ VURGUNU ORTAYA KOYDU
Bu yetki tam bir vurgun aracına dönüştü. Turgay Erdem’in tek imzasıyla inşaat firmalarına emsal artış izni verdi. Firmalar usulsüz izinlerle fazladan yüzlerce daire üretti, örgüt de bu ranttan payını aldı. Usulsüz emsal artışı yapıldığı iddia edilen bazı parsellerle ilgili bilirkişi raporları da vurgunu belgeledi. Nilüfer’e bağlı 15 mahallede bulunan 17 parseli inceleyen bilirkişiler, vahim tabloyu ortaya çıkarttı.
28 DAİRE YERİNE 84 DAİRE
Örneğin, Kızılcık Mahallesi’nde toplam 2 bin 804 metrekare inşaat izni bulunan firma, tek imzayla inşaat iznini 8 bin 453 metrekareye yükseltti. Yasal inşaat alanı yüzde 201 oranında aşıldı. Yani resmi olarak brüt 100 metrekareden 28 daire inşa etme hakkı bulunan firma, usulsüz artışla 84 daire yaptı. İncelenen diğer 16 parselde de yüzde 45’ten yüzde 129’a kadar varan aşım tespit edildi.
Vurgunu şüpheliler anlattı
- Tek imza vurgununu ifade veren şüpheliler de doğruladı. E.A. bu vurgunu şöyle örneklendirdi: “Söz konusu projede yasal olarak 65 daire olması gerekirken, usulsüz bir şekilde 180 daireye çıkarılmıştır. Söz konusu dairelerin sayısının artırılması ile alakalı, Turgay Erdem’e 2 daire verdiğini E.P. (müteahhit) bana söyledi. Nilüfer ilçesi 23 Nisan mahallesi 6516 ada 4 parselde bulunan arazinin emsal değeri 1,5’dir. 7 bin 500 metrekare araziyi emsal değeri ile çarptığında 11 bin 250 şeklinde emsal hakkı ortaya çıkar. Ama toplamda 216 daire var. Yani bu projede fazladan 140 daire yapılmıştır.”