CHP’de üç ihraç daha

CHP’de ikisi yeni biri ise mutlak mutlan kararıyla yok hükmünde sayılan geçmişteki ihraç kararına ilişkin disiplin işlemi başlatıldı. CHP’de mutlak butlan tartışmaları sonrası başlayan disiplin sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce 9 milletvekilini disipline sevk eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, bu kez iki belediye başkanı hakkında işlem başlattı. CHP MYK’da alınan kararla, tutuklu olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer genel ahlaka aykırı davranışları gerekçe gösterilerek tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Daha önce ihraç edilen Hasbi Dede hakkında ise mutlak butlan kararı nedeniyle ikinci kez ihraç süreci işletildi.

CHP SÖZCÜSÜ SARI DUYURDU

CHP MYK Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir” bilgisini de paylaştı

TUNCER HAKKINDA KAVGA SORUŞTURMASI

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, geçtiğimiz aylarda Mersin’de bir restoranda yaşanan ve güvenlik kameralarına da yansıyan fiziki tartışma nedeniyle gündeme gelmişti. Olay sonrası tarafların karşılıklı şikâyeti üzerine adli soruşturma başlatılırken, Tuncer’in ifadesine başvurulacağı açıklanmıştı. CHP MYK’nın, söz konusu gelişmeleri de değerlendirerek Tuncer hakkında tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararı aldığı belirtildi.

ÖZCAN'IN DOSYASI KABARIK

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi kariyeri boyunca özellikle kadınlara yönelik ifadeleri ve sığınmacılarla ilgili çıkışları nedeniyle kamuoyunda tartışmaların odağında yer aldı. Özcan’ın, 2022’de bir kadın belediye meclis üyesine yönelik sözleri CHP tarafından “parti sorumluluğu ile bağdaşmayan davranış” olarak değerlendirilerek disiplin sürecine konu edilmişti. Özcan ayrıca sığınmacılara yönelik su ücretlerini artırma ve nikâh ücretlerine ilişkin uygulamaları nedeniyle de insan hakları örgütleri ve muhalefetin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. CHP MYK, son olarak Özcan’ın tedbirli kesin ihraç istemiyle yeniden Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

HASBİ DEDE VAKASI

CHP MYK’sında daha önce “mutlak butlan” kararıyla Özgür Özel döneminde alınan yaklaşık 2 bin ihraç kararının “yok hükmünde” değerlendirilmiş, ancak dosyaların vaka bazında yeniden incelenmesi kararı alınmıştı. Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede dosyasının da bu kapsamda yeniden ele alındığı belirtildi. Dede hakkında, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, savcılığın itirazı sonrası tutuklanan Dede daha sonra tahliye edilmişti. İçişleri Bakanlığı da süreçte Dede’yi geçici tedbirle görevden uzaklaştırmıştı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ise 10 Nisan 2026’da aldığı kararla Dede’nin “üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar” gerekçesiyle kesin ihracına karar vermişti.







