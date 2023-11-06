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CHP'de kurultay sonrası Eren Erdem'in ipi çekildi

Tartışmalı kurultay sonrası Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Eren Erdem görevi bıraktı.

15:12 - 6/11/2023 Pazartesi
Diğer
Eren Erdem

Eren Erdem

Eski CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'
nun 5 ay önce, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak aldığı Eren Erdem, görevi bıraktı.

Helallik istedi


T24'ün aktardığına göre, Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında,
"Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" y
azdı.

Genel Merkez'deki odasını boşalttığı iddia edilen Erdem, ayrıca göreve yeni gelecek kişilere başarılar diledi.



#Eren Erdem
#CHP
#İstifa
17 dakika önce
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