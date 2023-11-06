CHP'de kurultay sonrası Eren Erdem'in ipi çekildi

CHP'nin Halk TV ile anlaşmasını feshetmesinin ardından kanal, Görkemli Hatıralar isimli programının parti yönetimi tarafından iptal ettirildiğini öne sürdü. Kararın arkasında ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdem, "Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız." dedi.