CHP'de kurultay sonrası Eren Erdem'in ipi çekildi

Eren Erdem
Eski CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'
nun 5 ay önce, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak aldığı Eren Erdem, görevi bıraktı.
Helallik istedi
Helallik istedi
T24'ün aktardığına göre, Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında,
"Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" y
azdı.
Genel Merkez'deki odasını boşalttığı iddia edilen Erdem, ayrıca göreve yeni gelecek kişilere başarılar diledi.
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17 dakika önce