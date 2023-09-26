CHP'de Kurultay tarihi belli oldu

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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP'de genel başkanın belirleneceği kurultayın tarihi belli oldu.
Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.
PM'de alınan diğer bir karara göre; Tüzük Kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.
İki karar da oybirliği ile alındı.
CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarları devam ederken, partinin düzenlediği kongreler ise ayrı ayrı kavgalara sahne oluyor. Söz konusu kavgalara ise CHP cephesinden ilginç bir savunma geldi. Basın açıklamasında bulunan Öztrak, yaşanan kavgaların 'uygar tartışmalar' olduğunu ileri sürdü.
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP'deki kongreler ve delege yapısı üzerinden partiyi hedef aldı. CHP'nin bir 'sülale boyu akraba partisine' dönüştüğünü söyleyen Portakal, "Delegeler arasında amcalar, teyzeler, yeğenler var. Genel başkan yardımcısı Zeynel Emre'nin teyzesi gibi bir sürü isim var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya? Bu nasıl bir siyasi parti?" diye konuştu.
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP'deki kongreler ve delege yapısı üzerinden partiyi hedef aldı. CHP'nin bir 'sülale boyu akraba partisine' dönüştüğünü söyleyen Portakal, "Delegeler arasında amcalar, teyzeler, yeğenler var. Genel başkan yardımcısı Zeynel Emre'nin teyzesi gibi bir sürü isim var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya? Bu nasıl bir siyasi parti?" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda kongre takviminin ele alındığını belirten Bahçeli, "Dördüncü olağan kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız" dedi. Yerel seçimlere heyecanla hazırlandıklarını belirten Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak amacıyla başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Soydaşlarımız yalnız değildir" diye konuştu.
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nın 4-5 Kasım'da yapılacağını açıkladı. Parti Meclisi'nin 26 Eylül’de toplanması ve kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor. CHP genel başkanlığı koltuğuna şu ana kadar Özgür Özel ve Örsan Öymen talip oldu. "Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem. Örgüt yeniden aday gösterirse aday olurum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarışta yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.