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CHP'de Kurultay tarihi belli oldu

CHP Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu. Değişim tartışmalarının gölgesinde genel başkanın belirleneceği kurultayın 4-5 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

15:30 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP'de genel başkanın belirleneceği kurultayın tarihi belli oldu.

Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.

PM'de alınan diğer bir karara göre; Tüzük Kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

İki karar da oybirliği ile alındı.


MHP lideri Devlet Bahçeli duyurdu: Kurultay 17 Mart'ta yapılacak
MHP lideri Devlet Bahçeli duyurdu: Kurultay 17 Mart'ta yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda kongre takviminin ele alındığını belirten Bahçeli, "Dördüncü olağan kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız" dedi. Yerel seçimlere heyecanla hazırlandıklarını belirten Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak amacıyla başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Soydaşlarımız yalnız değildir" diye konuştu.


#CHP
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#Politika
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