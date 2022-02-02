CHP'de kurultaya İmamoğlu önlemi

CHP’nin temmuz ayında yapılacak olan kurultayı seçimler sonrasına ertelediği son Parti Meclisi (PM) toplantısının perde arkasına ulaşıldı.

CHP PM, 15 Ocak’ta yaptığı toplantıda bu yıl yapılması planlanan 38’inci Olağan Kurultayı 2023’ün temmuz ayına ertelenmesi kararı alındı.

25 ÜYE REDDETTİ

Kararın alındığı PM’nin çetin geçtiği öğrenildi. 60 kişilik PM’de 35 kişinin kurultay erteleme kararına onay verdiği, 25 üyenin ise ret oyu verdiği belirtiliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim öngörüsü nedeniyle kurultayı erteleme kararı aldığı söylense de kulislerde tam aksi iddia ediliyor.

Ekrem İmamoğlu

Kılıçdaroğlu ve yönetiminin, parti içerisinde güçlenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin bu yıl yapılması planlanan kurultayda güç kazanacağı ve PM’de etkin olacağı korkusuyla kurultayı erteleme kararı aldığı ifade ediliyor.

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GÜCÜNÜ ARTIRIR ENDİŞESİ

Partide, İmamoğlu’nu genel başkan olarak görmek isteyenlerin arttığı, seçim öncesi kurultay yapılırsa İmamoğlu ve ekibinin gücünü artıracağı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de muhtemel adayın İmamoğlu olarak gösterileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme kararı alarak olası bu ihtimallere set çektiği öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla aday olarak ismi geçen İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önünü kesmişti. Kılıçdaroğlu, “Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz” demişti.

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