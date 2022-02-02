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ANKARA

CHP'de kurultaya İmamoğlu önlemi

CHP’nin, Temmuz ayında yapılacak kurultayın seçim sonrasına ertelendiği son Parti Meclisi çetin tartışmalara sahne oldu. 60 kişilik PM’de 35 üye ertelemeye onay verirken 25 üye itiraz etti. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının, İBB Başkanı İmamoğlu’nun ekibinin kurultayda güç kazanması ve PM’de etkin olmasından endişe ettiği için bu yola başvurduğu belirtiliyor. Çünkü PM’deki olası değişim, Cumhurbaşkanlığı adaylığını da etkileyecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​CHPde kurultaya İmamoğlu önlemi
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CHP’nin temmuz ayında yapılacak olan kurultayı seçimler sonrasına ertelediği son Parti Meclisi (PM) toplantısının perde arkasına ulaşıldı.

CHP PM, 15 Ocak’ta yaptığı toplantıda bu yıl yapılması planlanan 38’inci Olağan Kurultayı 2023’ün temmuz ayına ertelenmesi kararı alındı.

25 ÜYE REDDETTİ

Kararın alındığı PM’nin çetin geçtiği öğrenildi. 60 kişilik PM’de 35 kişinin kurultay erteleme kararına onay verdiği, 25 üyenin ise ret oyu verdiği belirtiliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim öngörüsü nedeniyle kurultayı erteleme kararı aldığı söylense de kulislerde tam aksi iddia ediliyor.

Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Kılıçdaroğlu ve yönetiminin, parti içerisinde güçlenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin bu yıl yapılması planlanan kurultayda güç kazanacağı ve PM’de etkin olacağı korkusuyla kurultayı erteleme kararı aldığı ifade ediliyor.

GÜCÜNÜ ARTIRIR ENDİŞESİ

Partide, İmamoğlu’nu genel başkan olarak görmek isteyenlerin arttığı, seçim öncesi kurultay yapılırsa İmamoğlu ve ekibinin gücünü artıracağı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de muhtemel adayın İmamoğlu olarak gösterileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme kararı alarak olası bu ihtimallere set çektiği öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla aday olarak ismi geçen İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önünü kesmişti. Kılıçdaroğlu, “Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz” demişti.

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