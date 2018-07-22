CHP’de kurultay restleşmesi

CHP’de, Muharrem İnce’nin başını çektiği muhalifler ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi arasında olağanüstü kurultay restleşmesi devam ediyor.

Önceki gün topladıkları imza sayısını 604 olarak açıklayan muhaliflere Genel Merkez, bu imzaların kendilerine teslim edilmesinin ardından kurultay için gereğinin yapılacağını önerdi. Ancak muhalifler, normal sürecin işleyeceği cevabını vererek Genel Merkez’in önerisini reddetti. Muhalifler, olağanüstü kurultayın toplanması için gerekli olan 630 imzayı tamamladıktan sonra imzaları Genel Merkez’e teslim etme kararı aldı.

MUHALİFLERDEN DELEGEYE MARKAJ

Hafta sonu noterlerin kapalı olması nedeniyle muhalifler, bu süre zarfı içerisinde olağanüstü kurultayın toplanması için kalan 26 delegenin peşine düştü. Muhalif kanat, hafta sonu delege avına çıkarak olağanüstü kurultay için imza vermeleri yönünde ikna çalışması yürüttü. Muhaliflerin ikna ettiği delegelerin, pazartesi günü notere giderek imza vereceği belirtiliyor. Delegeleri markaj altına alan Genel Merkez de muhaliflerin söyledikleri sayıya ulaşamadığı iddiasında ısrarlı. CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, “Toplandığı belirtilen imzalar sunulsaydı bugün, pazartesi günü MYK sonrasında Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı. Ama değişimler, dönüşümler olağan kurultaylarla gerçekleşmeli, biz bu tartışmanın içinden çıkmalıyız” diye konuştu.

İMZADAN VAZGEÇME BEYANLARI GELİYOR

Erkek, ilk hafta itibarıyla salt çoğunluğun elde edilemediğinin açıkça görüldüğünü buna rağmen salt çoğunluğa yakın bir irade varsa, gereğini yapmaya yine hazır olduklarını belirtti. Erkek, “Eğer gerçekten 604 imza varsa, artık bu imza tartışmalarına, imza çekme tartışmalarına çünkü genel merkezimize birçok noterden ‘imzadan vazgeçme beyanları’ da ulaşıyor, bu tartışmalara hiç gerek olmadan, örgütlerimizi yormadan üzmeden, bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirmesi gerekir” ifadelerini kullandı.