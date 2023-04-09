CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor. Dikkat çeken isimlerin de yer aldığı listede Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıradan aday oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday.