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CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu

CHP, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. İşte CHP milletvekili adayları isim listesi.

15:56 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.


Oğuz Kaan Salıcı - İstanbul 1. bölge 1. sıra


Deniz Demi - Ankara 1. bölge 1. sıra


Faik Öztrak - Tekirdağ 1. sıra


Mustafa Sarıgül - Erzincan 1. sıra


Murat Emir - Ankara 2. bölge 1. sıra


Tekin Bingöl - Ankara 3. bölge 1. sıra


Namık Tan - İstanbul 2. bölge. 1. sıra


Engin Altay - İstanbul 3. bölge 1. sıra


Ayrıntılar geliyor...



#CHP
#Milletvekili
#YSK
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