CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.
Oğuz Kaan Salıcı - İstanbul 1. bölge 1. sıra
Deniz Demi - Ankara 1. bölge 1. sıra
Faik Öztrak - Tekirdağ 1. sıra
Mustafa Sarıgül - Erzincan 1. sıra
Murat Emir - Ankara 2. bölge 1. sıra
Tekin Bingöl - Ankara 3. bölge 1. sıra
Namık Tan - İstanbul 2. bölge. 1. sıra
Engin Altay - İstanbul 3. bölge 1. sıra
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