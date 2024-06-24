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CHP'de Nazlıaka krizi

CHP kadın kollarında Aylin Nazlıaka’nın başlattığı gerilim, ilçe kongrelerinde protesto ve kavgalara dönüştü. Genel Başkan Özel'in PM toplantısında “Sabrımı taşırmayın” uyarısında bulunarak müdahil olmaktan kaçınmayacağı mesajını verdiği öğrenildi.

Uğur Duyan
04:00 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:23 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Aylin Nazlıaka, Özgür Özel.
Aylin Nazlıaka, Özgür Özel.

Ankara'da normalleşme rüzgarları eserken, CHP'de kadın ve gençlik kollarının ilçe ve il kongrelerinde tansiyon yükseliyor. CHP'de eski ve yeni yönetim arasında yaşanan güç çekişmesinde AK Parti ile başlatılan normalleşmenin etkili olduğu bildirildi. Önceki yönetimin kadın kolları başkanlarıyla hareket eden Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın, gittiği ilçeler ve illerde protesto edilmesi Genel Başkan Özgür Özel'in de dikkatinden kaçmadı.

SABRIMI TAŞIRMAYIN UYARISI

Özel'in eski Genel Başkan Kemal Kılçdaroğlu'na yakın isimlerden Nazlıaka'nın kadın kollarında çıkarttığı kavgadan rahatsızlık duyduğu ve Parti Meclisi'nde 'sabrımı taşırmayın' uyarısında bulunduğu öğrenildi. İlçe ve il kongrelerinde yaşanan kavga ve tartışmalara şimdilik dahil olmadığını kaydeden Genel Başkan Özgür Özel, kavganın sonlanmaması halinde müdahil olmak kaçınmayacağı mesajını verdi.

ÖZEL'İN SÖZLERİ KİME?

Edinilen bilgiye göre, Özel'in 10 Haziran'da toplanan Parti Meclisi'nde, "Biz siyasette normalleşme çabası içine girmişken, kadın kollarında yaşanan kavgayı tasvip etmem mümkün değil. Şimdi burada yaşananlara ses çıkamıyorum ama bu devam ederse ben de sürece müdahil olurum" dedi. Özel'in bu sözlerinin odağında kadın kollarının İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan ilçe kongrelerindeki gerginlikler olduğunu ifade eden bir kaynak, CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır'a karşı da parti içinde gelişen tepkinin Mersin'de patlak verdiğini, Başarır'ın kentte bazı CHP'liler tarafından protesto edildiğini söyledi.

ANORMAL SONUÇLARI GÖRÜYORUZ

Yeni Şafak'a konuşan üst düzey bir CHP'li ise "Normalleşmenin anormal sonuçlarını görüyoruz" değerlendirmesinde bulunarak, AK Parti-CHP temasının parti içindeki muhalefetle, genel merkez destekçilerin karşı karşıya getirdiğini söyledi. Kaynaklar, "Kadın kollarında yaşanan Nazklıaka krizi de, gençlik kollarının Mersin'deki kongresinde Ali Mahir Başarır'ın protesto edilmesi de bu sürecin birer tezahürü" dedi.



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
#Aylin Nazlıaka
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