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CHP'de 'para sayma görüntüleri' ile ilgili soruşturma tamamlandı: İddianame mahkemeye sunuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi. Yargılamanın 25 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.

14:07 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 14:44 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Yargılamanın 25 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 69, 74 ve 76'ncı maddeleri uyarınca CHP hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereği için dosyanın bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Öte yandan CHP İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.

CHP'deki para sayma skandalında yeni gelişme: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Ali Rıza Braka'nın ifadelerine ulaşıldı. Taşınmazı satın almak için CHP'li isimlerin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Braka, süreci dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun yürüttüğünü söyledi. Taşınmazları 41 milyon lira bedelle sattığını ancak satış vaadi sözleşmesinde ve resmi olarak 24 milyon 360 bin lira gösterildiğini söyleyen Braka, 1 milyon 130 bin lira meblağın ise komisyon ve diğer giderler olduğu söylenerek verilmediğini ifade etti. Öte yandan Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan, binanın alım pazarlığında CHP'den bir ismin kendisinden 2 milyon lira komisyon istediğini, alım işlerini de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yürüttüğünü açıkladı. Ayrıca görüntülerde para saydığı hatırlatılan Yılmaz'ın da, "Benim neden bu paraları saydığıma dair verecek bir cevabım yok. Neden saydığımı da hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

#İstanbul
#CHP
#Canan Kaftancıoğlu
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