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CHP'de 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade vermek için savcılığa geldi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

10:10 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:36 - 28/03/2024 Perşembe
DHA
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye geldi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye gitti.


CHP'deki para kuleleri skandalı sonrası Halk TV'nin patronunun o sözleri yeniden gündemde: Nereden buluyor bu paraları
CHP'deki para kuleleri skandalı sonrası Halk TV'nin patronunun o sözleri yeniden gündemde: Nereden buluyor bu paraları

CHP'deki para sayma görüntülerinin gündeme bomba gibi düştüğü şu günlerde Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun CHP yönetimine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu. CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin perde arkasını anlatan Cafer Mahiroğlu CHP'nin başka kanallarla da benzer anlaşmalar yaptığını itiraf etti. CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor. Nereden buluyorsun bu parayı" ifadelerini kullandı. O dönemde kurulan troll ordusuyla ortaya çıkan para sayma görüntülerindeki balyaların ilişkili olabileceği yorumlarına neden oldu.

#Şişli
#Muammer Keskin
#CHP
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