CHP'de 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade vermek için savcılığa geldi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye gitti.
CHP İl binasında para sayma görüntüleriyle ilgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Savcılık katına çıkan Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı. Kılıç, 2019'da CHP İl İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına gönüllü olarak destekte bulunduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Kılıç, "Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aittir" diyerek ihaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıktı.
CHP'deki para sayma görüntülerinin gündeme bomba gibi düştüğü şu günlerde Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun CHP yönetimine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu. CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin perde arkasını anlatan Cafer Mahiroğlu CHP'nin başka kanallarla da benzer anlaşmalar yaptığını itiraf etti. CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor. Nereden buluyorsun bu parayı" ifadelerini kullandı. O dönemde kurulan troll ordusuyla ortaya çıkan para sayma görüntülerindeki balyaların ilişkili olabileceği yorumlarına neden oldu.
2019 yılında CHP’nin mali sorumlusu olan Bülent Kuşoğlu, para sayma skandalıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İl binasının 41 milyon liraya alındığı iddiasını yalanlayan Kuşoğlu, "Tapudaki değer neyse odur, o da 24 milyon TL'dir. Bunu da bankayla yolladık” dedi. Kuşoğlu, ‘bağış parası’ savunmasını da çökertti: “Parti için toplanmış paramız da bağış hesabımız da yok.”