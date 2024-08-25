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CHP’de pazarlık kızıştı

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kasımda yapılması beklenen tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmek istiyor. Kulislerde konuşulanlara göre 583 delegenin desteğini aldı, seçim için gerekli 38 delegenin imzası için çabalıyor. Kılıçdaroğlu, ‘genel başkanlık’ için destek talep ettiği İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı’ adaylığına da sıcak bakıyor.

04:00 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 02:56 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş.
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş.

CHP’de kasımda yapılması beklenen tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesi için Kılıçdaroğlu'nun sahaya indiği ifade ediliyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre 583 delege imzası topladığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun seçimli kurultay için gereken 38 imzayı daha toplamak için çalıştığı belirtildi. Kaynaklara göre, İmamoğlu ile görüşmesinde genel başkanlık için destek isteyen eski CHP liderinin, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Alternatifleri de ele alan Kılıçdaroğlu, dün yeni kurulacak Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile bir araya geldi. İHA'nın haberine göre; 45 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu, Par’a "İleride yollarımız örtüşür, görüşmelere devam edelim" dedi.

ÖZEL DURUMUN FARKINDA

CHP lideri Özgür Özel ise katıldığı bir TV yayınında Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya verdiği “Aday değilim, çok net. Ben daha önce de anlatmıştım, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve o gece genel başkan olmaya adayım” cevabının İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğinin önüne geçmek için olduğu belirtiliyor. Parti tabanına ‘Aday değilim’ mesajı veren Özel'in, seçimli kurultay olması halinde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını belirteceği öğrenildi.

Yavaş da sahaya iniyor

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun anlaşmasının ardından sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüşmelerden rahatsız olduğu ifade ediliyor. Seçimlerden önce “Bu benim son adaylığım” açıklaması yapan Yavaş’ın gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği öğrenildi. Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na haber göndererek kendisini desteklemek şartı karşılığında Cumhurbaşkanı adaylığı istediği belirtiliyor.



#Siyaset
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#Kemal Kılıçdaroğlu
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