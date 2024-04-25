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CHP'de rozet mizanseni

CHP’nin dün toplanan TBMM Parti Grubu ilginç bir üyelik kaydına sahne oldu.

Uğur Duyan
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:09 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Özgür Özel.
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Özgür Özel.

Genel Başkan Özgür Özel, konuşma öncesinde aralık ayında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na CHP’ye katılması dolayısıyla rozet taktı. CHP'nin TBMM'deki sayısı böylece 126'ya yükseldi. Yeni üye kampanyası da başlatan Özel, "CHP'ye üye olmayan ama ilgi duyan gençlere sesleniyorum. Gelin partiye kaydolun, CHP'nin size çok ihtiyacı var" diye seslendi.

BİR DE SENİN İKİZİN OLACAKTI

Bu sırada salondan "Ben, ben, ben" diye bir ses yükseldi. Bunun üzerine Özel, adının Muhammet Güney olduğu öğrenilen genci kürsüye davet ederken "Bir de senin ikizin olacaktı" diye devam etti. Özel’in bu ifadeleri "Üye kaydı planlı mı" sorusunu zihinlere getirdi. Daha sonra Özel, Muhammet ve Mustafa adındaki ikizlere rozet takıp, üyelik formu imzalattı. Özel, üye kampanyasının ilk üyesi olan Muhammet'e "İlk üyeye Genel Başkan rozeti yakışır" diyerek yakasındaki rozeti taktı. Kardeşi Mustafa'ya da Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in rozeti takıldı.





#CHP
#Özgür Özel
#Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
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