CHP’de sağ huzursuzluk

Seçim ittifaklarıyla liste başlarının sağ adaylara kaptırılması olasılığı CHP, tabanında endişeleri beraberine getirdi. CHP Parti Meclisi’nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na aday listelerini belireme noktasında tam yetki vermesi parti içinde rahatsızlığa neden oldu. 2018 seçimlerinde de adayların merkez ve örgüt yoklaması olmadan ve önseçime tabi olmaksızın listeye girdiğine dikkat çeken CHP’liler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde de aynı adımın atılmasının yanlış olduğunu düşünüyor.

CHP’li bir kaynak “CHP’de bu seçimi de sayarsak iki seçimdir adaylar önseçime girmeden listeye seçiliyor. Bu seçimin özel bir durumu var. Bu kez listelerde ittifak ortaklarımızın adayları da seçilecek yerde adlarını görmek istiyor. Bunun seçmende ve örgütte ne gibi sonuçlar doğuracağını sandıkta göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun örgütlerde motivasyon kaybına neden olacağını konuşuluyor.