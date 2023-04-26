CHP’de seçim sonrası senaryoları

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için sarf ettiği, "Etkili ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığındaki sayının abartıldığını söyleyen Yanardağ, "Cumhurbaşkanı yardımcılığını 7'ye mi böleceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu da var 8 eder. Abartmanın gereği yok, yetki bu kadar dağılırsa cumhurbaşkanlığında etkin ve hızlı karar alamazsınız. Karşınızdaki insanlar da 'bunlar nasıl yönetecek' diye sorar." ifadelerini kullandı.