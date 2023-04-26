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Gündem

CHP’de seçim sonrası senaryoları

CHP’de, ‘liste’ kavgaları yerini seçim sonrası ‘liderlik’ senaryolarına bıraktı. Partinin genel başkanlık koltuğu için iki ayrı senaryo gündemde.

Uğur Duyan
04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Hizipler partisi CHP'de, seçim sonrası genel başkanlık koltuğu için isimler ve senaryolar havada uçuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın adayı ilan edilmesinden sonra kurmaylar arasında başlayan genel başkanlık çekişmesi, seçim günü yaklaştıkça daha hissedilir oldu. Partide Kılıçdaroğlu sonrası dönem için iki senaryo üzerinde duruluyor. İlki Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, Faik Öztrak, Özgür Özel, Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin liderlik yarışına gireceği üzerine kurulu. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun yenilse dahi genel başkanlık koltuğunda kalmakta ısrarcı olması. Bu senaryoda ise CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefetin isyan bayrağını çekmesi bekleniyor. İlhan Cihaner ve Aylin Nazlıaka gibi isimler muhalefetin tutumuna karşı tavır geliştirecek.


Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı
Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, CHP logosu ve listelerinden seçime girmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Seçmenimizin büyük kısmı CHP'ye oy vermeyecek" itirafında bulunan Babacan, "Ortak liste teklifi gelince seçmenimizin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söyledik. Onlar da gayet doğaldır dediler." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kasteden Babacan, "Birinin olduğu yerde diğerini desteklememe gibi bir durum ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Babacan, muhafazakar seçmenlerin 'CHP fobisinin devam ettiğini' söyleyip, "CHP'nin dindar kesime yaptıkları olumsuz hafıza taşıyor" da dedi.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ Akşener'i hedef alıp 7 yardımcılı cumhurbaşkanı sistemine tepki gösterdi: Yetki dağıtılırsa hızlı karar alamazsınız
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Akşener'i hedef alıp 7 yardımcılı cumhurbaşkanı sistemine tepki gösterdi: Yetki dağıtılırsa hızlı karar alamazsınız

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için sarf ettiği, "Etkili ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığındaki sayının abartıldığını söyleyen Yanardağ, "Cumhurbaşkanı yardımcılığını 7'ye mi böleceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu da var 8 eder. Abartmanın gereği yok, yetki bu kadar dağılırsa cumhurbaşkanlığında etkin ve hızlı karar alamazsınız. Karşınızdaki insanlar da 'bunlar nasıl yönetecek' diye sorar." ifadelerini kullandı.


#Seçim
#CHP
#Altılı Masa
#Kemal Kılıçaroğlu
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