CHP’de seçim sonrası senaryoları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Hizipler partisi CHP'de, seçim sonrası genel başkanlık koltuğu için isimler ve senaryolar havada uçuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın adayı ilan edilmesinden sonra kurmaylar arasında başlayan genel başkanlık çekişmesi, seçim günü yaklaştıkça daha hissedilir oldu. Partide Kılıçdaroğlu sonrası dönem için iki senaryo üzerinde duruluyor. İlki Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, Faik Öztrak, Özgür Özel, Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin liderlik yarışına gireceği üzerine kurulu. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun yenilse dahi genel başkanlık koltuğunda kalmakta ısrarcı olması. Bu senaryoda ise CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefetin isyan bayrağını çekmesi bekleniyor. İlhan Cihaner ve Aylin Nazlıaka gibi isimler muhalefetin tutumuna karşı tavır geliştirecek.