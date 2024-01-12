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CHP'de sol korkusu

CHP’yi TKP ve TİP’e oy kaptırma korkusu sardı. Parti içinde, genel seçim yenilgisinden sonra küskün sol seçmenin TKP ve TİP adaylarına yönelmesinden endişe ediliyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:24 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Fatih Maçoğlu.
Mehmet Fatih Maçoğlu.

CHP Genel Merkezi’ne özellikle Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul’da ise Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir ve Avcılar’daki küskün seçmenin sandığa gitmeyebileceği, gidenlerin de TİP ve TKP’nin adaylarına oy verebileceği rapor edildi. İstanbul’da Kadıköy Belediyesi’ne talip olan TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’na karşı bu yüzden teyakkuza geçildiği belirtiliyor. Maçoğlu’nun CHP tabanından yüzde 4-6 arasından oy çekeceği görüşü hakim. TKP’nin adayı olarak 31 Mart 2019’da Tunceli’de adaylığını açıklayan Maçoğlu’na o dönem HDP de karşı çıkmıştı. Tunceli’de HDP oylarında erimeye neden olan Maçoğlu, belediye başkanı seçilmişti.


CHP'de yerel seçim oyunları: Özel'in 'adayımız sensin' dediği Haluk Bozdoğan CHP'den istifa etti
CHP'de yerel seçim oyunları: Özel'in 'adayımız sensin' dediği Haluk Bozdoğan CHP'den istifa etti

Önümüzdeki yerel seçimde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bozdoğan, parti yönetimini yerden yere vurdu. Özel'in CHP'yi tüm ülkeye rezil ettiğini ifade eden Bozdoğan, "Hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum." dedi. Öte yandan Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde Özgür Özel ile konuştuğunu ve kendisine, "Sayın Başkanımız ‘Adayımız sensin, git çalış’ dedi" yönelik ifadeler kullandığını da söyledi.


#siyaset
#CHP
#Yerel Seçim
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