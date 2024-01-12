CHP'de sol korkusu

Önümüzdeki yerel seçimde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bozdoğan, parti yönetimini yerden yere vurdu. Özel'in CHP'yi tüm ülkeye rezil ettiğini ifade eden Bozdoğan, "Hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum." dedi. Öte yandan Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde Özgür Özel ile konuştuğunu ve kendisine, "Sayın Başkanımız ‘Adayımız sensin, git çalış’ dedi" yönelik ifadeler kullandığını da söyledi.