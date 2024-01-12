CHP'de sol korkusu

CHP Genel Merkezi’ne özellikle Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul’da ise Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir ve Avcılar’daki küskün seçmenin sandığa gitmeyebileceği, gidenlerin de TİP ve TKP’nin adaylarına oy verebileceği rapor edildi. İstanbul’da Kadıköy Belediyesi’ne talip olan TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’na karşı bu yüzden teyakkuza geçildiği belirtiliyor. Maçoğlu’nun CHP tabanından yüzde 4-6 arasından oy çekeceği görüşü hakim. TKP’nin adayı olarak 31 Mart 2019’da Tunceli’de adaylığını açıklayan Maçoğlu’na o dönem HDP de karşı çıkmıştı. Tunceli’de HDP oylarında erimeye neden olan Maçoğlu, belediye başkanı seçilmişti.
Mehmet Fatih Maçoğlu.
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7 saat önce