|
Gündem

CHP’de tüzük delindi

CHP’de kurultayla değişen tüzük şimdiden delindi. CHP Antalya Gençlik Kolları Başkanlığı seçiminlerindeki adaylar Semih Kocabaş ile Hakan Genbeş’in büyükşehir belediyesi çalışanı olması tüzüğe aykırı. Tartışmanın fitilini ateşleyen adaylardan Genbeş, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınıyor. Kocabaş ise Genel Merkez’in desteğini arkasına almış durumda.

Uğur Duyan
04:00 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 01:50 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tüzüğünü değiştiren ana muhalefetin yeni gündemi, belediyelerde çalışan partililerin il ve ilçe yönetimleri için yaptıkları adaylık başvuruları. CHP'nin yeni tüzüğüne göre büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde partili belediyelerde çalışan kimseler, delege, il veya ilçe başkanı olamıyor. Gençlik kolları için adaylığını sürdüren belediye çalışanı isimler, partide “Tüzük uygulanacak mı?” tartışması başlattı.

KURUMA GİTMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

CHP Antalya Gençlik Kolları, 22 Eylül'de yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. Kongrede aday olacak iki aday Semih Kocabaş ile Hakan Genbeş’in aktif olarak büyükşehir belediyesinde çalışıyor olması tartışmalarının fitilini ateşledi. CHP koridorlarında “Tüzük uygulanacak mı?” tartışması başladı. Adaylardan Semih Kocabaş hem CHP'nin Kepez İlçe Gençlik Kolları Başkanı hem de belediyenin kırmızı ve beyaz et iştiraki olan ANET'te yönetim kurulu üyesi. Bir diğer aday olan Hakan Genbeş de büyükşehirde çalışıyor. Bir dönem Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı’nı da yürüten Genbeş'in 'bankamatik memuru' olduğu ve kuruma gitmediği iddia edildi.

TÜZÜĞE AYKIRI ADAYLIK

İki adayın da belediyede çalışıyor olması CHP'nin geçtiğimiz hafta yenilenen tüzüğüne aykırı. Yeni tüzüğe göre, büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde partili belediyelerde, bunların bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olamadığı gibi ilçe kongre delegesi olarak da seçilemiyor. Yine il veya ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi de olamıyorlar. Bu nedenle iki adayın da seçimden önce istifa etmesi gerekiyor. Ancak iki aday da henüz resmi istifalarını açıklamadı.

YARIŞ SÜRÜYOR

Adaylardan Genbeş, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın desteğini arkasına aldı. Kocabaş'ın ise Genel Merkez ve Antalya İl Başkanı Özkan Yılmaz tarafından desteklendiği görüldü.



#Siyaset
#CHP
#Tüzük
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu