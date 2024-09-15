CHP’de tüzük delindi

Tüzüğünü değiştiren ana muhalefetin yeni gündemi, belediyelerde çalışan partililerin il ve ilçe yönetimleri için yaptıkları adaylık başvuruları. CHP'nin yeni tüzüğüne göre büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde partili belediyelerde çalışan kimseler, delege, il veya ilçe başkanı olamıyor. Gençlik kolları için adaylığını sürdüren belediye çalışanı isimler, partide “Tüzük uygulanacak mı?” tartışması başlattı.

KURUMA GİTMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

CHP Antalya Gençlik Kolları, 22 Eylül'de yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. Kongrede aday olacak iki aday Semih Kocabaş ile Hakan Genbeş’in aktif olarak büyükşehir belediyesinde çalışıyor olması tartışmalarının fitilini ateşledi. CHP koridorlarında “Tüzük uygulanacak mı?” tartışması başladı. Adaylardan Semih Kocabaş hem CHP'nin Kepez İlçe Gençlik Kolları Başkanı hem de belediyenin kırmızı ve beyaz et iştiraki olan ANET'te yönetim kurulu üyesi. Bir diğer aday olan Hakan Genbeş de büyükşehirde çalışıyor. Bir dönem Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı’nı da yürüten Genbeş'in 'bankamatik memuru' olduğu ve kuruma gitmediği iddia edildi.

TÜZÜĞE AYKIRI ADAYLIK

İki adayın da belediyede çalışıyor olması CHP'nin geçtiğimiz hafta yenilenen tüzüğüne aykırı. Yeni tüzüğe göre, büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde partili belediyelerde, bunların bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olamadığı gibi ilçe kongre delegesi olarak da seçilemiyor. Yine il veya ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi de olamıyorlar. Bu nedenle iki adayın da seçimden önce istifa etmesi gerekiyor. Ancak iki aday da henüz resmi istifalarını açıklamadı.

YARIŞ SÜRÜYOR

Adaylardan Genbeş, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın desteğini arkasına aldı. Kocabaş'ın ise Genel Merkez ve Antalya İl Başkanı Özkan Yılmaz tarafından desteklendiği görüldü.







