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CHP'de yeni skandal

CHP, bir dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını da yapan milletvekiline yönelik iddialarla çalkanıyor. CHP kulislerinde sevgilisini önce milletvekili, ardından genel başkan yardımcısı yaptığı iddia edilen vekilin bu güce nasıl ulaştığı merak ediliyor. Depremin şoku sürerken söz konusu vekilin eski eşine de sus payı olarak CHP’den RTÜK üyeliği önerdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresindeki bu skandal değişimcilerin de gündeminde. Değişim yanlıları, temiz eller operasyonuna parti içinden başlatılmasının gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özellikle de CHP’de Kılıçdaroğlu ile Oğuz Kaan Salıcı’yı karşı karşıya getiren Sadullah Ergin’in Ankara 1’inci bölge 2’nci sıradan aday olmasında etkili olduğu da konuşulan bir diğer iddia.

Özellikle de CHP’de Kılıçdaroğlu ile Oğuz Kaan Salıcı’yı karşı karşıya getiren Sadullah Ergin’in Ankara 1’inci bölge 2’nci sıradan aday olmasında etkili olduğu da konuşulan bir diğer iddia.

İl kongrelerinde yönetim ve değişim yanlıların karşı karşıya geldiği CHP’de skandalların sonu gelmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmay heyetine kadar uzanan skandal Ankara kulislerini çalkaladı. İddiaya göre, bu yıl CHP’den milletvekili seçilen eski bir gazeteci, kendisinden yaşça küçük avukat sevgilisini önce 2019 seçimlerinde milletvekili, bu yıl da genel başkan yardımcısı yaptırdı. Kendisi gibi gazeteci olan ve bir süredir Meclis’te milletvekilliği danışmanlığı yapan eski eşine ise sus payı olarak RTÜK üyeliği önerdiği öğrenildi.


KİM BU VEKİL?

Skandalla imza atan gazeteci kökenli milletvekilinin, Kılıçdaroğlu’nun şahsi kontenjanından listeye girdiği bildirildi. CHP listelerinden Meclis’e giren 39 sağcı vekil için de ricacı olduğu iddia edildi. Üstelik çiçeği burnundaki bu vekilin bir dönem RTÜK’te CHP üyesi olarak görev yaptığı aktarıldı. Bir dönem merkez medyadaki önemli gazete ve dergilerde Ankara ve parlamento muhabiri olarak görev yapan taze vekil, CHP’de basın danışmanı olarak başlayan kariyerinde iletişim koordinatörlüğü, İstanbul’dan il meclis üyeliği görevinde de bulunmuştu. Özellikle de CHP’de Kılıçdaroğlu ile Oğuz Kaan Salıcı’yı karşı karşıya getiren Sadullah Ergin’in Ankara 1’inci bölge 2’nci sıradan aday olmasında etkili olduğu da konuşulan bir diğer iddia


AVUKAT SEVGİLİYE JET KIYAK!

Söz konusu vekille ilgili iddialar bunlarla sınırlı değil. Avukat sevgilisini milletvekili yaptığı parti yönetimine de aldırdığı kulislerde dillendiriliyor.


ESKİ EŞE SUS PAYI

Eski eşini de evli ilken CHP Parti Grubu’nda grup başkanvekilliği danışmanlığına getiren yeni vekil, sevgilisine sağladığı ayrıcalıklar karşında eski eşe sus payı olarak da CHP için ayrılan RTÜK kontenjanını önerdiği ileri sürülüyor.


#politika
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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