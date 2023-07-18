CHP’de yerel seçim endişesi

Dağılan masayı toplama telaşına düşen CHP’de tek girilecek yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kaybetme telaşı başladı. Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu zirvesi yeni masanın ilk işareti olarak yorumlanırken, CHP’li kurmaylar ‘’CHP tek başına Ankara ve İstanbul’u çok zor kazanır’’ değerlendirmelerini yapıyor.

Ancak İYİ Parti, masada küçük ortak istemiyor. Küçüklerin gözü ise olası ittifakta ilçe belediyelerinde kontenjan. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarının ardından karışan muhalefet, 2024 yerel seçimi için birleşmenin yollarını arıyor. Olası iş birlikleri için kurmaylar düzeyinde nabız tutuluyor.

İYİ PARTİ SOĞUK YAKLAŞIYOR

CHP’nin ittifakın devam etmesi niyetine İYİ Parti soğuk yaklaşıyor. İYİ Parti’de, küçük ortakların olmaması durumunda iş birliğinin değerlendirilebileceği kaydediliyor. Masanın küçük ortaklarından, Saadet ve Gelecek Partisi ise iş birliğini yerel seçimlerde ikili olarak devam ettirme niyetinde. İş birliğinin devam etmesi durumunda DEVA Partisi oluşabilecek ittifakta kendisine il, ilçe belediyeleri verilmesini gündeme alacak. Pazarlık neticesinde karar verilecek.

CHP İLE DEVAM EDELİM

DP ise CHP ile yola devam etmekten yana. Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu muhafaza etmesi durumunda CHP’li kurmaylar diğer partilerin destekleri olmazsa büyükşehirleri kaybederiz endişesini taşıyor. Kurmaylar, “CHP tek başına Ankara ve İstanbul’u çok zor kazanır” dedi.







