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POLİTİKA

CHP’de yetki kavgası

‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ çıkışıyla 6’lı masada krize neden olan CHP’li Gürsel Tekin, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nun ve CHP sözcülerinin kendisi için ‘yetkisi yok’ değerlendirmesinde bulunmasına kırıldığını kaydeden Tekin, “Böyle laflar olur mu?” diyerek, genel başkanı eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’de yetki kavgası
​CHP’de yetki kavgası.

‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ çıkışıyla 6’lı masada krize neden olan CHP’li Gürsel Tekin, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nun ve CHP sözcülerinin kendisi için ‘yetkisi yok’ değerlendirmesinde bulunmasına kırıldığını kaydeden Tekin, “Böyle laflar olur mu?” diyerek, genel başkanı eleştirdi. Bir Youtube yayında konuşan CHP’li Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kırgın olduğunu ifade ederek, “Ne yetkisi? Mal mı paylaşmışım, ne demişim?

Sayın genel başkan demez mi? ‘Evladım bana bir getirin izletin, ne demiş bu adam’ diye” şeklinde konuştu.

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