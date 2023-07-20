CHP'de Zoom cuntası

CHP’de değişim dalgası kaset savaşlarını beraberinde getirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını yayınlamasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ekibinin 9 Temmuz’da Zoom programı üzerinden yaptığı çevrimiçi görüşmenin 14 dakika 39 saniyelik kısmı sızdırıldı.

Kayıtta CHP’lilerin Parti Meclisi (PM) için imza toplama sürecini organize ettikleri görüldü. İmamoğlu’nun ise ‘alternatif bir olağanüstü kurultay’ planını dile getirmesi gündeme bomba gibi düştü. PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe de toplantının konu başlıklarındandı.

ALTERNATİF KURULTAY

Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği toplantı bir saat kadar sürdü. Muhalif imzalarla Kılıçdaroğlu’nu PM’yi olağanüstü toplamaya zorlamanın yollarının arandığı ve “alternatif bir kurultay sürecinin” de ele alındığı toplantı 9 Temmuz Pazar günü yapıldı. Toplantıda, Kılıçdaroğlu’na şok etkisi yapacak isimler de vardı. Bunlar arasında mevcut yönetimden CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dikkat çekti. Bunların yanı Kılıçdaroğlu’nun eski kurmayları Engin Altay, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl de toplantıya katıldı. Altay, Tezcan ve Bingöl halen milletvekili. Katılan isimler arasında Murat Emir ile Veli Ağbaba’nın da adı geçiyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Toplantı, CHP MYK’sının Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van, Hakkari il başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra Hatay’daki 5 ilçe yönetiminin görevden alınmasının ardından düzenlendi. Toplantının sızdırılan kısmında CHP PM’sinin acil toplantıya çağrılması için görüş alışverişi yapıldığı görüldü. Görüntülerde, Bülent Tezcan tarafından hazırlanan ve Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırmak için verilmesi planlanan dilekçe değerlendirildi. Görüntülerde İmamoğlu, alternatif bir kongre süreci için Gökhan Günaydın’ın çalıştığını söyledi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. Bu konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum. Bir de malum aslında Selin Hanım işte Amerika’dan gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında.”

KURMAYINDAN LİDERİNE TAKTİK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısına karşı çıkma durumuna karşı “Genel Başkan bunu 2010’da yaptığı için 2023’te bunu hatırlayacaktır. Ya da ona 2010’da bunu söyleyenler 2023’te de bunu söyleyeceklerdir. Ancak Parti Meclisi’nin 16 üyesinin çağrısına gelmeyen Genel Başkan’ın hemen ertesi gün ya da birkaç gün içerisinde 33 üyenin de çağrısıyla yapılan bir PM toplantısına gelmemesi onu siyaseten hani belli bir noktaya koyar” demesi dikkat çekti. Günaydın, pazartesi akşam (10 Temmuz) itibarıyla 15 imzaya ulaşacaklarını bildirmesi üzerine toplantıya katılan bir diğer isim olan Engin Altay, “Bence tüzüğün öngördüğünden bir fazla olmasın, tüzük 13 öngörüyor” dedi.

ALTAY: DEVAMI GELECEK

PM’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını imzalayanlar Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık iken imzalaması beklenenler ise Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun, Turan Aydoğan, Muharrem Erkek, Hakkı Süha Okay ve Yaşar Selman olarak sıralandı. Yeni Şafak’a konuşan Hakkı Süha Okay, toplantıya katılmadığını ancak söz konusu dilekçeyi imzaladığını söyledi. Toplantıya katılan Engin Altay ise “İlk kez yaptığımız bir toplantı değildi. Daha önce pek çok kez yaptık ve devamı da gelecek” dedi.

KÖSTEBEK Mİ VAR?

Toplantı, CHP Genel Merkezi’ni kızdırdı. Bir hafta içinde ikinci kez toplanan CHP MYK’sına cunta zirvesine katılan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın gelmedi. Özel’in Manisa’da Günaydın’ın ise İstanbul’da olduğu bildirildi. Muhalefet zirvesinde 9 katılımcı bulunurken, CHP’de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor. Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, toplantıya katılan ancak ismi ve görüntüsü olmayan ‘katılımcı’ isimli kullanıcının kim olduğunu 2 kez sorması dikkat çekiyor. Videonun başında “Katılımcı Selin Sayek Böke mi” diye soran İmamoğlu, Böke’nin İPA toplantısına katılacağını ifade ediyor.

İSİMSİZ KATILIMCI KİM?

Söz konusu kaydın içeriden sızdırılması üzerinde durulurken kaynaklar, toplantıya katılan kişilerin Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışmalarında yer alan isimler olduğuna dikkat çekti. Kaynaklar, servisin bilinçli bir planın parçası olarak devreye alındığını da söyledi.

Yayın günü kurulmuş

‘Değişim Gerçeği’ isimli YouTube kanalından yayınlanan video, ‘İşte Yüzyılın İhaneti! Kılıçdaroğlu’na Tarihi İhanet’ başlığıyla siteye yüklendi. Bu video, kuruluş tarihi 18 Temmuz 2023 olarak gözüken kanaldaki tek video ve 14 dakika 39 saniye süreli. Videonun açıklama kısmında da çarpıcı iddialarda bulunuldu. Açıklama kısmında; “Değişim Manifestosu’nu Bülent Tezcan yazıyor, Örgütleri Tekin Bingöl ayarlıyor, Gökhan Günaydın PM’yi organize ediyor. Murat Ongun belediye parasıyla ‘yeni MYK üyelerini’ sosyal medyada linç ettiriyor. Tanju (Özcan) Genel Merkez’e Atatürk’ün koltuğunu atıyor. Ayağa kalk CHP Örgütü! İhaneti Gör!!! Partine Sahip Çık!!!” ifadeleri kullanıldı.

Günde 4 saat toplantı mı yaptı?

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyaya sızdırılan toplantıya ilişkin açıklamasında, seçimlerden sonra 200’e yakın toplantı yaptıklarını söyledi. İmamoğlu, sızan görüntülerde, toplantı için “1 saatte toparlayalım” diyor. Bu ifadeden toplantıların en az 1 saat sürdüğü kabul edilebilir. Seçimlerin üzerinden 50 günden fazla geçtiği düşünülürse, 200 toplantı için, her gün 1’er saatlik 4 toplantı yapılması gerekiyor. Bu durumda İmamoğlu ve katılımcıların, günlük mesailerinin yarısını toplantılarda harcamaları gerekiyor. İki aya yakın süre boyunca, aralıksız günde 4 saat toplantı yapmanın zorluğu, İmamoğlu’nun “200’e yakın toplantı yaptık” ifadelerini de tartışmalı hale getiriyor.

MYK’da istifaları istendi

Kılıçdaroğlu, dün MYK’yı olağanüstü topladı. MYK’da bazı üyelerin, Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın istifalarını istediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda taleple ilgili görüş bildirmediği öğrenildi. Özgür Özel ise yaşanan tartışmalar sebebiyle istifa etmeyeceğini duyurdu. İmamoğlu’nun da gelişmeler üzerine Ankara’ya gideceği bildirildi. Konuyla ilgili konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak da toplantının etik olmadığını söyledi.

Bakan olacaklardı Brütüs oldular!

CHP’deki Zoom cuntasına katılanlar, daha önce Kılıçdaroğlu’nun yanı başında bulunuyorlardı. Seçimin kazanılması durumunda bazılarına bakanlık sözü verilen bu isimler, seçimlerdeki hezimet üzerine hızlı şekilde taraf değiştirerek, parti içi muhalefete geçtiler:

* Bülent Tezcan: Eski Genel Başkan Yardımcısı. 14 Mayıs Seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu’nun bakanlık sözü verdiği Tezcan, seçimin kaybedilmesinden sonra tasfiye edildi. CHP Meclis Grubu toplantılarına katılmayan Tezcan, son dönemde İmamoğlu’na yakınlığı ile tanınıyor.

Bülent Tezcan

* Tekin Bingöl: 10 Aralık Hareketi’nin etkili isimlerinden. Mayıs 2014 ile Mart 2022 arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. İmamoğlu’na yakınlığı ile tanınıyor.

Tekin Bingöl

* Özgür Özel: CHP Grup Başkanı. Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim sonrasında genel başkanlık koltuğunu devredeceği isim olarak öne çıkmıştı. İmamoğlu ile geçiş sürecinde etkin rol alacak isimler arasında gösteriliyor.

Özgür Özel

* Gökhan Günaydın: CHP’nin yeni dönemdeki Grup Başkanvekillerinden. İmamoğlu ve ekibin Ankara kanadında yer alan isimlerin başında geldiği iddia ediliyor.

Gökhan Günaydın

* Onursal Adıgüzel: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. 10 Aralık ekibi içinde yer alıyor. Mekik Plaza skandalının mimarı olan Adıgüzel, İmamoğlu’nun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na karşı rakip adayı olarak biliniyor.

Onursal Adıgüzel

* Muharrem Erkek: CHP Parti Meclisi Üyesi. Bir dönem Genel Sekreterlik de yapan Erkek, Kılıçdaroğlu’nun bakanlık sözü verdiği bir diğer isim. Erkek, seçim yenilgisinden sorumlu tutularak, tasfiye edildi. İmamoğlu’na yakınlığı ile tanınıyor.

Muharrem Erkek

* Selin Sayek Böke: (Toplantıya sonra katılacağı söyleniyor) CHP Parti Meclisi Üyesi. 10 Aralık Hareketi’nin Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte en öne çıkan ismi. Seçim öncesinde adı Hazine ve Maliye Bakanlığı için anılan Böke, seçim yenilgisinden sonra Genel Sekterlik’ten uzaklaştırılarak parti yönetiminden tasfiye edildi. İmamoğlu ekibiyle teması, bu tarih sonrasında sıklaştı.

Selin Sayek Böke.

* Ekrem İmamoğlu: İBB Başkanı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri boyunca Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı olarak miting meydanlarında boy gösterdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ‘kazanacak aday’ betimlemesine en uygun görülen isim olarak öne çıkan İmamoğlu, Saraçhane sürecinden sonra Kılıçdaroğlu ile Meclis’te “baba-oğul” pozu verdi. 28 Mayıs yenilgisinden bir gün sonra ‘değişim’ çağrısı yaptı. CHP’de liderlik yarışı için resmen aday olmamakla eleştirildi.







