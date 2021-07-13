Gündem CHPdeki adaylık krizinin ilk kurbanı
ANKARA

CHP’deki adaylık krizinin ilk kurbanı

Millet İttifakı ve ittifakın etrafındaki partilerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı krize dönüştü. Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun istifasını istediği belirtiliyor. CHP liderine yakınlığıyla bilinen Kuşoğlu bir açıklama yapmazken, telefonlarını da kapattı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’deki adaylık krizinin ilk kurbanı ​
Bülent Kuşoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun istifası istendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde konuşmuş ve ana muhalefeti dalgalandıran “Sayın Genel Başkanımız, adayımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TELEFONUNU KAPATTI

  • Bu açıklama sonrasında ifadelerle ilgili Kılıçdaroğlu’nun rahatsızlığını Kuşoğlu’na ilettiği öğrenildi. Kuşoğlu istifa etmeyi planlarken, Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği kulislerde konuşulmaya başlandı. Olayın ardından Kuşoğlu telefonunu kapattı ve bir açıklama yapmadı.

Meral Akşener
Meral Akşener

Saygı duyarım

Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları derinleşiyor. Kılıçdaroğlu “İttifak karar verir” derken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. CHP’nin Genel Başkanı’nın adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım” diye konuştu. Akşener’in, “İttifak kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz?” vurgusu dikkat çekti.

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