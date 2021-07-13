CHP’deki adaylık krizinin ilk kurbanı ​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun istifası istendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde konuşmuş ve ana muhalefeti dalgalandıran “Sayın Genel Başkanımız, adayımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TELEFONUNU KAPATTI

Bu açıklama sonrasında ifadelerle ilgili Kılıçdaroğlu’nun rahatsızlığını Kuşoğlu’na ilettiği öğrenildi. Kuşoğlu istifa etmeyi planlarken, Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği kulislerde konuşulmaya başlandı. Olayın ardından Kuşoğlu telefonunu kapattı ve bir açıklama yapmadı.

Meral Akşener

Saygı duyarım

Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları derinleşiyor. Kılıçdaroğlu “İttifak karar verir” derken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. CHP’nin Genel Başkanı’nın adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım” diye konuştu. Akşener’in, “İttifak kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz?” vurgusu dikkat çekti.