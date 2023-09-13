CHP'deki kongre kavgasının perde arkası: Kendi istediği kişiyi başkan seçtiremeyen Köksal salonu bastı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın kongredeki kavga öncesinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, partisinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürüdü.
Yaşananları kaldıramayan Köksal, fenalık geçirdi.
Kalabalık bir grupla salonu basmış
Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Köksal'ın salona girmeden önceki görüntüsü de ortaya çıktı.