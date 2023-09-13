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CHP'deki kongre kavgasının perde arkası: Kendi istediği kişiyi başkan seçtiremeyen Köksal salonu bastı

Partisinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma sonrası fenalaşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın salona girmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. İstediği adayı divan başkanı seçtiremediği için sinirlendiği iddia edilen Köksal'ın "Asla boyun eğmedim, eğmeyeceğim. İçeriye giriyoruz. Hadi bakalım. Afyon'dan beni kazıyacaklarmış hadi bakalım." diyerek salonu bastığı görüldü.

Elif Karahan Şimşek
15:19 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın kongredeki kavga öncesinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın kongredeki kavga öncesinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, partisinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürüdü.

Baltacı'ya yönelen Köksal,
"Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon'dan AK Parti kazıyamadı, sen kazıyamazsın"
dedi. Bu esnada salondakiler
"Hırsızlar dışarı"
diye bağırdı.


"Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon'dan kazıyacağım diyor" ifadesini kullanan Köksal'a, başka bir grup da
"Burcu dışarı"
diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşananları kaldıramayan Köksal, fenalık geçirdi.

Kalabalık bir grupla salonu basmış

Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Köksal'ın salona girmeden önceki görüntüsü de ortaya çıktı.

İstediği adayı divan başkanı seçtiremediği için sinirlendiği iddia edilen Köksal'ın
"Asla boyun eğmedim, eğmeyeceğim. İçeriye giriyoruz. Hadi bakalım. Afyon'dan beni kazıyacaklarmış hadi bakalım."
diyerek salonu bastığı görüldü.



#CHP
#Afyonkarahisar
#Burcu Köksal
34 dakika önce
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