CHP’den 10’ar vekil istiyorlar

CHP’li kaynaklar, DEVA, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP) ve Gelecek’in kendileri ile İYİ Parti’den 10’ar vekil istediğini, 4 partinin toplamda 40 kontenjan talep ettiğini söyledi. “40 kontenjan yükünü” İYİ Parti ile paylaşmak isteyen CHP, küçük ortakların 10’ar milletvekili isteğini fazla buldu. CHP, 4 küçük ortağa en fazla 5’er milletvekili vermek istiyor. Küçük ortaklar, 10’ar vekillerinin Meclis’e girebilecek yerlerden listelere yerleştirilmesini de şart koşuyor.

Vekil pazarlıklarında CHP, teşkilatının olası tepkisini de göz önünde tutuyor. CHP içinde, vekil listelerinde oluşabilecek herhangi bir krizin seçim sürecinde teşkilatları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle sürecin ince eleyip sık dokunması gerektiği vurgulanıyor. Vekil pazarlığında küçük ortaklar ile CHP arasında bu gelişmeler yaşanırken CHP’nin kontenjan yükünü paylaşmak istediği İYİ Parti ise topu CHP’ye atıyor. İYİ Parti’de “6’lı Masa’nın adayı CHP’den çıktı. Bu nedenle listelerde de elini taşın altına koy. Sorumluluk sende” değerlendirmeleri yapılıyor. İYİ Parti’nin bu tutumunun gerisinde ise seçim sonrası Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edilmek, bunun için de fire vermeme hesabı yattığı belirtiliyor.