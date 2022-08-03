Gündem CHPden aday kim olsun? anketi İl il soracak
POLİTİKA

CHP'den 'aday kim olsun?' anketi: İl il soracak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti grubunu toplayacağı illerde saha çalışması yapılmasını istedi. CHP kurmayları sahada vatandaşın hem sorunlarını dinleyecek hem de "adayımız kim olsun" diye soracak.

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Haber Merkezi Diğer
CHPden aday kim olsun? anketi: İl il soracak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi. İttifak içinde görüşmeler sürerken, CHP bu sorunun yanıtını sahada arayacak. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaz döneminde büyük miting yapmama kararı aldı. 1 Ekim'e kadar sadece Salı günleri grup toplantıları yapacak olan Kılıçdaroğlu, milletvekillerine da saha ödevi verdi.

  • 7 bölgede yapılacak grup toplantıları Erzurum'la başladı, Edirne ile devam edecek.

Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
OYNAT 00:37
Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
CHP'nin başını çektiği altılı ittifak ya da altılı masa İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki beşinci toplantıda da Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar' sözlerini getirdi.

Halkın nabzı da tutulacak

TRT Haber'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı adayı için, ziyaret edilen illerde anket çalışmaları yapılacak. CHP'li kurmaylardan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan eden açıklamalar olmasına karşın, halkın nabzı da tutulacak. Daha önce yapılan anketlerde adaylık konusunda önde gösterilen belediye başkanları vardı. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi bu isimlerin belediye başkanlığına devam etmesinden yana.

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Engin Altay: CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal

İYİ Parti de sahaya çıkıyor

Anketler, önce genel merkeze sunulacak. Ardından 21 Ağustos'ta yapılması planlanan 6'lı masa toplantısında ele alınacak. İyi Parti de anket ve saha çalışmaları yapacak.

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