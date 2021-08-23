CHP'den darbeci generaller için af çağrısı

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları onanan Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, İdris Koralp, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Fevzi Türkeri, Vural Avar ve Yıldırım Türker, cezaevine gönderilmişti.
CHP'Lİ TANRIKULU: AF ÇIKARILSIN
CHP'den, darbeci generallerin affedilmesi yönünde çağrıda bulunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, hükmü kesinleşenlerin cezasının ortadan kaldırılmasının, yargılanmanın yenilenmesi veya genel-özel af ile mümkün olduğunu belirterek tutuklu generaller için af çıkarılmasını istedi.
"CEZAEVLERİNDE KALMAMALARI LAZIM"
Tanrıkulu, "Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanma durumu var, kullanabilir. Geçmişte Cumhurbaşkanları kullanmıştı. Hepsi hasta ve yaşlı, cezaevlerinde kalmaması lazım. Yetkisini kullanırsa toplumda bir vicdan ortaklığı da yaratmış olur. Buradan seslenmiş olayım kendisine" dedi.