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CHP’den dört gün sonra açıklama

Parti içi kavgalara gömülen CHP, günlerdir Türk kamuoyunun konuştuğu 'Atatürk' dizisi için ağzını 4 gün sonra açtı.

Haber Merkezi
04:00 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Faik Öztrak.

Faik Öztrak.

Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı ve tüm ülkeyi ayağa kaldıran Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisi skandalına karşı CHP'den açıklama geldi. Sözcü Faik Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Sözlerinin başında Disney Plus'ın 'Atatürk' içeriğine değinen Öztrak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sürece bizzat müdahil olmasına karşın Dışişleri Bakanlığını suçlamayı tercih etti. Öztrak, platformun yöneticilerinin, Atatürk dizisinin sadece Fox TV'de ve sinemalarda gösterilmesi kararına karşın şunları söyledi:

ERMENİLERİ TEMSİL ETMİYORMUŞ

"Bu kararın, bir süredir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kin ve nefretle beslenen, bu girişimler ülkeler ve halkları arasında, barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Ayrıca biz bu kuruluşun, ABD ve Avrupa'daki Ermenileri de Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını da temsil etmediğini biliyoruz."



#Siyaset
#CHP
#Faik Öztrak
#Disney Plus
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