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ANKARA

CHP'den Gürsel Tekin açıklaması: Bizi bağlamıyor

“HDP’ye bakanlık” vaadinin darmaduman ettiği 6’lı masa, krize sebep olan Gürsel Tekin’in bu çıkışının kişisel olup olmadığını sorguluyor. Öneriye en fazla tepkinin yükseldiği İYİ Parti, Tekin’in tecrübeli bir isim olduğunun altını çizerek çıkışın parti görüşü olabileceği üzerinde duruyor. CHP ise eleştirileri partiyi bağlamadığı savunmasıyla aşmaya çalışıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden Gürsel Tekin açıklaması: Bizi bağlamıyor
Gürsel Tekin

6’lı masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti bu kez aralarında “HDP’ye bakanlık” krizi çıkaran CHP’li Gürsel Tekin’in bu çıkışının kişisel mi yoksa kurumsal mı olduğu konusunda polemik yaşıyor. Bir Youtube kanalına konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çok tecrübeli birisi” olarak tarif ettiği sözleriyle Tekin’in çıkışını sorguladı. Akşener, “Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir" sözleriyle CHP’ye göndermede bulundu.

ŞAHSİ GÖRÜŞÜYMÜŞ

  • CHP'li Tekin ise İYİ Parti'den gelen tepkilere karşı, 'benim bireysel düşüncem' diye kendini savundu. Bir televizyon kanalına konuşan Tekin, "Ben mevsimlik bir siyasetçi falan değilim. Güne, zamana göre bir insan değilim. AK Parti'nin tepki göstermesini anlıyorum ama İYİ Parti'li arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum” dedi.

RESMİ GÖRÜŞ DEĞİL

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak de Tekin'in açıklamalarının partiyi bağlamadığını savundu. Öztrak, “CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP'de böyle bir görüş yoktur” açıklamasında bulundu.

AĞZINA GELENİ SÖYLÜYOR

Buna karşın Tekin’e yönelik İYİ Parti’den eleştiriler sürdü. Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu bir televizyon programında Tekin'in sözlerinin sorulması üzerine “Aklına geleni ağzına geldiği gibi konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor" tepkisini gösterdi. İYİ Parti'nin CHP'ye bağımlı olmadığını söyleyen Ağıralioğlu, "Kiminle yol yürüyeceğimize, kiminle hükümet olacağımıza, kime yakın duracağımıza, kime mesafe koyacağımıza kendimiz karar veren bir partiyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.

İhalelere sustu Yarkadaş’ı suçladı

  • CHP’li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş’ın HDP’nin katkısıyla alınan belediyelerde ihalelerin İYİ Parti’ye verildiği iddiasına İyi Parti’den yanıt geldi. İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Yarkadaş için “Hadsiz” dedi. İhaleler için ise bir yorum yapmadı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise Yarkadaş hakkında “suçu bildirmeme” ve “iftira” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

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