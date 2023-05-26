CHP’den İnce’ye ikna heyeti

Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi yıpratmak için ortaya attığı iftiraları ifadesinde dolaylı olarak kabul etti. Sosyal medya hesabından İnce’nin ‘10 milyon dolar aldığını’ iddia eden Yaşar, bu iftirasına kaynak olarak haber siteleri ve sosyal medyayı gösterdi.