|
Gündem

CHP’den İnce’ye ikna heyeti

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İnce’yi Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Haber Merkezi
04:00 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muharrem İnce.

Muharrem İnce.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kurulan kaset komplosunun ardından CHP ile Memleket Partisi arasında ilk temas önceki gün Ankara’da gerçekleşti. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İnce’yi Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Ziyaretin içeriğinin İnce’yi ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleme noktasında ikna etmek için görüştüğü iddia edilse de görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan açıklama gelmedi.




#CHP
#Muharrem İnce
#Adana Büyükşehir Belediyesi
#Büyükçekmece Belediyesi
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Allah bizden nasıl razı olur?