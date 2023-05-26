CHP’den İnce’ye ikna heyeti

Muharrem İnce.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kurulan kaset komplosunun ardından CHP ile Memleket Partisi arasında ilk temas önceki gün Ankara’da gerçekleşti. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İnce’yi Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Ziyaretin içeriğinin İnce’yi ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleme noktasında ikna etmek için görüştüğü iddia edilse de görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan açıklama gelmedi.