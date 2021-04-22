CHP'den İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi için kadın kollarının başvurusunun ardından şimdi de CHP Grubu olarak Danıştay’a yeni bir başvuruda bulundu.
CHP'den ikinci başvuru
CHP İstanbul Milletvekili Seda Kadıgil, sosyal medya hesabından, “İstanbul Sözleşmesinden çekilme kalkışmasına karşı daha önce kadın örgütlerimizle Danıştay’a yaptığımız başvuruyu, bugün bir kez de tüm CHP Grubu adına yaptık” paylaşımında bulunarak gelişmeyi duyurdu.