CHP'den kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplandığı belirtilen 604 imzanın yarın saat 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğini derhal yapacaklarını bildirdi.

Temel sorunları, her geçen gün daha da ağırlaşan ülkenin önünde bir de yerel yönetimler seçiminin bulunduğunu ifade eden Erkek, şunları kaydetti: