Gündem CHPden PKKnın sözde basın komitesine yapılan operasyona kınama Sezgin Tanrıkulu Onlar gazeteci diyerek savundu
POLİTİKA

CHP'den PKK'nın sözde basın komitesine yapılan operasyona kınama: Sezgin Tanrıkulu 'Onlar gazeteci' diyerek savundu

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik 9 ilde yapılan operasyon CHP'yi rahatsız etti. Geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasına arka çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu söz konusu operasyonla ilgili, "Bu sabah çeşitli illerde gazetecilere yönelik yapılan gözaltıları ve gözaltına alma biçimlerini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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Elif Karahan Yeni Şafak
CHPden PKKnın sözde basın komitesine yapılan operasyona kınama: Sezgin Tanrıkulu Onlar gazeteci diyerek savundu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

Ankara merkezli 9 kentte, PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden, 11'i gözaltına alındı.

Bu operasyon, geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasına arka çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti.

'ONLAR GAZETECİ' DİYEREK ARKA ÇIKTI

Terör örgütü yandaşlarına 'gazeteci' diyerek arka çıkan Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah çeşitli illerde gazetecilere yönelik yapılan gözaltıları ve gözaltına alma biçimlerini kınıyorum. Sansür Yasası sonrası özgür basını zapturapt altına alma amacı taşıyan bu faşizan anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

OLAY

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, PKK/KCK terör örgütünün kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği sözde 'basın komitesi' olarak adlandırılan yapıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'da 9 ilde PKK/KCK'nın sözde basın komitesine operasyon: 11 gözaltı
OYNAT 00:39
Ankara'da 9 ilde PKK/KCK'nın sözde basın komitesine operasyon: 11 gözaltı
Ankara merkezli 9 ilde, PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden, 11'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, PKK/KCK terör örgütünün kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği sözde 'basın komitesi' olarak adlandırılan yapıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, 'Mezopotomya ajansı' isimli yapının, sözde 'basın komitesi' çatısı altında kurularak, faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapı içerisinde tespit edilen şüphelilerin, PKK'nın kuruluş yıl dönümü, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü, Türkiye'ye getiriliş yıl dönümü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Nevruz gibi günleri kullanarak, toplumsal olaylar çıkarmaya çalıştığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınmaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla adreslerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale el konuldu.

Soruşturmada, 'Mezopotomya ajansı' isimli yapının, sözde 'basın komitesi' çatısı altında kurularak, faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapı içerisinde tespit edilen şüphelilerin, PKK'nın kuruluş yıl dönümü, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü, Türkiye'ye getiriliş yıl dönümü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Nevruz gibi günleri kullanarak, toplumsal olaylar çıkarmaya çalıştığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınmaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla adreslerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale el konuldu.

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