CHP'den PKK'nın sözde basın komitesine yapılan operasyona kınama: Sezgin Tanrıkulu 'Onlar gazeteci' diyerek savundu Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik 9 ilde yapılan operasyon CHP'yi rahatsız etti. Geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasına arka çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu söz konusu operasyonla ilgili, "Bu sabah çeşitli illerde gazetecilere yönelik yapılan gözaltıları ve gözaltına alma biçimlerini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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