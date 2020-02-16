Gündem CHPden Sarısaça destek
POLİTİKA

CHP’den Sarısaç’a destek

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. önceki gün Sarısaç'ın arabasında gözaltına alındı. Teröristin gözaltına alındığı anlar Sarısaç ve HDP'liler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Terör örgütü PKK'ya eleman temin etmek suçundan aranan teröristin HDP'li milletvekilinin aracında yakalanmasının ardından, ilk tepki yine HDP'nin en büyük destekçisi CHP'den geldi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Murat Sarısaç
Murat Sarısaç

CHP'liler attıkları destek tweetleri ile CHP-HDP işbirliğini bir kez daha deşifre etti.

Aranan terörist arabasında yakalanmıştı.

ERDEM VE YARKADAŞ

Sarısaç'ın paylaştığı videodan alıntı yapan CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya mesajında “'Beyaz Toroslar' geri döndü... Yasadışı bu muamele HDP'li vekile yapıldığı için susmaya devam mı?” ifadelerini kullandı. CHP'li Eren Erdem de “Bu hareket bir HDP’li vekile yapıldı diye susmak mı? Elbette hayır.. Bu muameleyi gören kişi bir 'milletvekilidir, seçilmiştir, halk tarafından onaylanmıştır.' Eğer HDP’li diye susarsan, yarın sana da yapılır. Keza öyle olmadı mı? HDP’li tutuklanınca sustun ve herkes tutuklandı” mesajını paylaştı.

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GÜNDEM
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