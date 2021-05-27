CHP’den siyasi kurnazlık

CHP, MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin pandemi döneminde esnafa verdiği nakdi yardımları sahiplenmeye çalıştı. CHP’li meclis üyeleri esnafa dağıttığı broşürler ile belediye meclisinde kararın oy birliği ile alındığını göstererek önergeye ‘hayır’ oyu veren İYİ Parti’yi de ‘evet’ oyu vermiş gibi gösterdi. Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve esnafa nakdi yardımı içeren başkanlık yazısı MHP, AK Parti ve CHP meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti ise belediye meclisinin böyle bir yetkisi olmadığını gerekçe göstererek hayır oyu kullandı.

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