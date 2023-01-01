CHP’den taslağı görmeden ret

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti’nin Anayasa önerisini yerel seçimler için üretildiğini savundu. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Günaydın, AK Parti’nin geniş tabanlı bir anayasa çalışması içinde olmadığını iddia etti. “AK Parti ile bir Anayasa çalışmasının mümkün olmadığını” anlayacak bilinçte olduklarını söyleyen Günaydın, “Getirsinler anayasa taslaklarını, niyetlerini görelim, bu çerçevede hep beraber bir değerlendirme yaparız” açıklamasında bulundu.