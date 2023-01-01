|
Gündem

CHP’den taslağı görmeden ret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına CHP’den olumsuz yanıt geldi.

Haber Merkezi
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti’nin Anayasa önerisini yerel seçimler için üretildiğini savundu. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Günaydın, AK Parti’nin geniş tabanlı bir anayasa çalışması içinde olmadığını iddia etti. “AK Parti ile bir Anayasa çalışmasının mümkün olmadığını” anlayacak bilinçte olduklarını söyleyen Günaydın, “Getirsinler anayasa taslaklarını, niyetlerini görelim, bu çerçevede hep beraber bir değerlendirme yaparız” açıklamasında bulundu.


#CHP
#Anayasa
#teklif
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ahirete imanın hayata etkisi