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CHP'li Ali Mahir Başarır, tazminat parasını CHP'nin kasasından ödedi

CHP'li Ali Mahir Başarır, tazminat parasını CHP'nin kasasından ödedi

20:3928/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Avukat İna, CHP'li Başarır'ın tazminat cezasını ödediğini ve ikinci ödemeyi parti hesabından yaptığını açıkladı.
Avukat İna, CHP'li Başarır'ın tazminat cezasını ödediğini ve ikinci ödemeyi parti hesabından yaptığını açıkladı.

Avukat Mustafa Doğan İnal, kendisine hakaret eden Ali Mahir Başarır'a açtığı tazminat davasını kazandı. Başarır, tazminat miktarı olan 83 bin 715 Türk Lirasını İnal'ın hesabına yatırdı ancak bir detay gözlerden kaçmadı. Başarır'ın tazminat miktarını şahsi banka hesabından değil CHP'nin hesabından ödediği görüldü.

Avukat Mustafa Doğan İnal
,
CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
'ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İnal, Başarır'ın kendisine toplamda 170 bin TL tazminat ödemesi olduğunu belirten İnal, Başarır'ın tazminatı ödemediğini belirtti.

İlk parayı yatırdı

İnal, daha sonra yeni bir paylaşım yaparak, Başarır'ın ilk dosyasının parasını yatırdığını belirtti.

Parayı Gazze’deki yetim ve mazlumlara gönderdiklerini ifade eden İnal, "
Paranın kaderi güzelmiş, sahibinden daha hayırlı bir yere nasip oldu
" ifadelerini kullandı.

Avukat İnal bugün yaptığı paylaşımda ise Ali Mahir Başarır'ın ikinci tazminatın parasını da yatırdığını ifade etti.

Tazminat parasını CHP'ye ödetti

Başarır'ın Porsche marka arabasını böylelikle kurtardığını belirten İnal, ödemedeki küçük ama önemli bir detaya da dikkati çekti.

İnal, Başarır'ın 83 bin 715 Türk Liralık ikinci
tazminat parası
nı şahsi hesabından değil
CHP
'nin hesabından ödediğini kaydetti.
"
CHP’liler de, onlara yaptığım bu şeffaf bilgilendirmeyi bir iyilik olarak not etmiştir umarım.
" ifadelerini kullanan İnal, gelen paranın yarısının Suriye'deki; diğer yarısının ise Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri için kullanılacağını söyledi.


#Ali Mahir Başarır
#Mustafa Doğan İnal
#Dava
#Tazminat

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