CHP'li Ali Mahir Başarır, tazminat parasını CHP'nin kasasından ödedi

Avukat Mustafa Doğan İnal, kendisine hakaret eden Ali Mahir Başarır'a açtığı tazminat davasını kazandı. Başarır, tazminat miktarı olan 83 bin 715 Türk Lirasını İnal'ın hesabına yatırdı ancak bir detay gözlerden kaçmadı. Başarır'ın tazminat miktarını şahsi banka hesabından değil CHP'nin hesabından ödediği görüldü.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İnal, Başarır'ın kendisine toplamda 170 bin TL tazminat ödemesi olduğunu belirten İnal, Başarır'ın tazminatı ödemediğini belirtti.
İlk parayı yatırdı
İnal, daha sonra yeni bir paylaşım yaparak, Başarır'ın ilk dosyasının parasını yatırdığını belirtti.
Avukat İnal bugün yaptığı paylaşımda ise Ali Mahir Başarır'ın ikinci tazminatın parasını da yatırdığını ifade etti.
Tazminat parasını CHP'ye ödetti
Başarır'ın Porsche marka arabasını böylelikle kurtardığını belirten İnal, ödemedeki küçük ama önemli bir detaya da dikkati çekti.