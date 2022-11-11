Gündem CHPli Ataşehir Belediyesinde rüşvet skandalı İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
ANKARA

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı. Bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

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Haber Merkezi AA
CHPli Ataşehir Belediyesinde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığınca Ataşehir Belediyesinde soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığınca, Ataşehir Belediyesinde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

CHP'li Ataşehir Belediyesinde rüşvet çarkı
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CHP'li Ataşehir Belediyesinde rüşvet çarkı
CHP'li Ataşehir Belediyesinde Ruhsat Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı.

Videoda Ön'ün odasında konuştuğu kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

Olayın geçmişi

Ataşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi
GÜNDEM
Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi

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