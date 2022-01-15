CHP'li Aykut Erdoğdu: AK Parti’ye gösterilecek sempati millete ihanettir

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) AK Parti'yi destekleyenleri hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TELE 1'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti’ye sempatisi olanların millete ihanet etmiş olacağını savundu.

"MİLLETE İHANET"

Yaptığı açıklamada, "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir. Çünkü hiçbir değer yargısı, ahlaki değeri, etik değeri, tartışma değeri, etik kuralı hiçbir şeyi yok" dedi.

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"GAYRİ MİLLİDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz kasımda AK Parti'ye oy verenlere "gayri milli" demişti. CHP lideri, AK Parti'yi kastederek "Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'yi destekleyenler gayri millidir