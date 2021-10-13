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POLİTİKA

CHP'li Barış Yarkadaş'tan TÜGVA yalanı

CHP'li eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yahya Kılıç'ın iki yıl önce TÜGVA'nın Hatay İl Başkanlığını yaptığını öne sürdü. Kılıç, bu iddianın asılsız olduğunu açıklarken, Yarkadaş yalan paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Barış Yarkadaştan TÜGVA yalanı
​CHP'li eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği, tartışmalarının ardından faaliyetlerine yeniden başladı.

Ancak TÜGVA'yı karalamak için ortaya atılan asılsız iddiaların ardı arkası kesilmedi. Bunlardan sonuncusu CHP'li eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

YARKADAŞ: REZALET GÖRÜLSÜN DİYE YAZDIM

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜGVA Hatay İl Başkanı Yahya Kılıç da iki yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne atanmış. Kayda girsin diye yazdım... Rezalet görülsün diye yazdım" dedi.

KILIÇ: SİZİN YALANI MESLEK EDİNMİŞ OLMANIZ BÜYÜK BİR REZALET

  • Kılıç, Yarkadaş'ın yalanına anında yanıt verdi. "Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük bir rezalettir." diyen Kılıç, "TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. " ifadelerini kullandı.

Yarkadaş ise bu yanıtın ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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