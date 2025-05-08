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CHP'li Başarır paylaşımında İstanbul Üniversitesi girişindeki ayet ve tuğrayı kaldırdı

CHP'li Başarır paylaşımında İstanbul Üniversitesi girişindeki ayet ve tuğrayı kaldırdı

15:108/05/2025, Perşembe
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CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır.
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün İstanbul Üniversitesi’ne dair yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Başarır'ın paylaşımında üniversitenin giriş kapısındaki Osmanlı tuğrası ve Fetih Suresi yerine Romen rakamlarına yer vermesi tepkilere neden oldu.

CHP dün Beyazıt Meydanı’nda bir miting gerçekleştirdi.


Miting sırasında polislerle yer yer gerginlik yaşayan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


Başarır’ın bu paylaşımı kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı.


Osmanlı tuğrasını ve Fetih Suresi'ni kaldırdı


CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın miting sonrası yaptığı paylaşımdaki görselde, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi'nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz'in Tuğrası'nın silindiği görüldü.



Romen rakamları yazıldı


Yerine, Romen rakamlarıyla 1943 tarihi yazıldı.


Paylaşım sosyal medyada büyük tepki gördü.





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