CHP'li Başarır paylaşımında İstanbul Üniversitesi girişindeki ayet ve tuğrayı kaldırdı

CHP dün Beyazıt Meydanı’nda bir miting gerçekleştirdi.

Miting sırasında polislerle yer yer gerginlik yaşayan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.