Gündem CHPli Başkan Dutluludan piyango çıkan kişiye çağrı 3-5 milyon at da hizmet edelim
MANİSA

CHP'li Başkan Dutlulu'dan piyango çıkan kişiye çağrı: 3-5 milyon at da hizmet edelim

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu piyango çekilişinden ikramiye kazanan kişiye ilginç bir mesaj yolladı. Çekilişte ikramiyeyi kazanan biletin sevk merkezi Manisa Akhisar olarak açıklandı. Bunun üzerine Dutlulu, Twitter hesabından "Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Besim Dutlulu
Besim Dutlulu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu piyangodan para kazanan kişiye "3-5 milyon at da hizmet edelim" diyerek seslendi.

BİLET MANİSA'YA AİT

Milli Piyango çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

BİZE DE AT!

Bunun üzerine CHP'li Başkan Dutlulu, Twitter hesabından ilginç bir yorum paylaştı. Dutlulu, sosyal medya hesabından, "Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim" paylaşımında bulundu.

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