CHP'li Başkan Dutlulu'dan piyango çıkan kişiye çağrı: 3-5 milyon at da hizmet edelim CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu piyango çekilişinden ikramiye kazanan kişiye ilginç bir mesaj yolladı. Çekilişte ikramiyeyi kazanan biletin sevk merkezi Manisa Akhisar olarak açıklandı. Bunun üzerine Dutlulu, Twitter hesabından "Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi 01 Ocak 2021, 12:45 Son Güncelleme: 01 Ocak 2021, 12:51 Diğer