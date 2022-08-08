CHP'li başkan Kılıçdaroğlu'nu kürsüye 'Cumhurbaşkanım' diyerek çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliği için Edirne'ye gitti.
Programda Kılıçdaroğlu'ndan önce konuşma yapan Edirne Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle kürsüye davet etti.
Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı olacağını öne süren Gürkan,
"Sayın cumhurbaşkanım yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim." ifadelerini kullandı.
OYNAT
00:49
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu
Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Edirne'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “Sayın cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere arz ederim.” sözleriyle kürsüye davet etti.
"DOKUNAKLI BİR KONUŞMA YAPTI"
Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, "
Sayın belediye başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." sözleriyle başladı.
Recep Gürkan ile Kemal Kılıçdaroğlu.
OYNAT
02:39
Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamları ve kesintileriyle ilgili provokasyonu yine elinde patladı. Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, 'Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi' diyerek türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etti. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi. Öztürk, verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.
OYNAT
00:29
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘beni aday yap’ mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Beni Cumhurbaşkanı adayı göster' mesajı verdi. Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışında yaptığı konuşmada, “Altılı Masa'ya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum: 7/24 bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım' diyorum.” dedi.