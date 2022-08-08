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POLİTİKA

CHP'li başkan Kılıçdaroğlu'nu kürsüye 'Cumhurbaşkanım' diyerek çağırdı

Edirne Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Recep Gürkan, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “Sayın cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere arz ederim.” sözleriyle kürsüye davet etti. Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, "Sayın belediye başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." sözleriyle başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli başkan Recep Gürkan, Kemal Kılıçdaroğlunu kürsüye Cumhurbaşkanım diyerek çağırdı
Recep Gürkan.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliği için Edirne'ye gitti.

Programda Kılıçdaroğlu'ndan önce konuşma yapan Edirne Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle kürsüye davet etti.

Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı olacağını öne süren Gürkan, "Sayın cumhurbaşkanım yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu
OYNAT 00:49
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu
Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Edirne'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “Sayın cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere arz ederim.” sözleriyle kürsüye davet etti.

"DOKUNAKLI BİR KONUŞMA YAPTI"

Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, "Sayın belediye başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." sözleriyle başladı.

Recep Gürkan ile Kemal Kılıçdaroğlu.
Recep Gürkan ile Kemal Kılıçdaroğlu.

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