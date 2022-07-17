CHP'li Başkandan büyük rezillik: Sibel Can konserinde alkol alıp ortalığı birbirine kattı

Ünlü sanatçı Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken alkollü olduğu belirtilen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a çiçek yolladı.
Ünlü şarkıcı bu isteği geri çevirince bu sefer sahneye yanına gitmek istediğini söyleyince, özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi..
Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından arbede yaşandı..
Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.
Seyirciler Başkan Arslan'ı protesto ederken şişeler havada uçuştu. Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti..
KORUMASI SİLAH ÇEKTİ İDDİASI
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın korumasının çıkan olaylar sonrası konseri yarım bırakarak, kulise geçen Sibel Can'ın odasına girip silah çektiği iddia edildi.