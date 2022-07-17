Gündem CHPli Başkandan büyük rezillik Sibel Can konserinde alkol alıp ortalığı birbirine kattı
BALIKESİR

CHP'li Başkandan büyük rezillik: Sibel Can konserinde alkol alıp ortalığı birbirine kattı

CHP skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez yer Balıkesir. Skandala imza atan isim ise CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan.. Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi. Alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan görevlilerin kendisini sahneye çıkarmamasına tepki gösterip saldırdı. Zabıtaların da konser alanına gelmesi sonrası arbede yaşandı. CHP'li Arslan seyircilerin protestosunun ardından konser alanından ayrıldı.

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Haber Merkezi DHA
CHPli Başkandan büyük rezillik: Sibel Can konserinde alkol alıp ortalığı birbirine kattı
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan Sibel Can konserinde alkol alıp ortalığı birbirine kattı

Ünlü sanatçı Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken alkollü olduğu belirtilen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a çiçek yolladı.

Ünlü şarkıcı bu isteği geri çevirince bu sefer sahneye yanına gitmek istediğini söyleyince, özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi..

Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından arbede yaşandı..

Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.

Seyirciler Başkan Arslan'ı protesto ederken şişeler havada uçuştu. Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti..

KORUMASI SİLAH ÇEKTİ İDDİASI

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın korumasının çıkan olaylar sonrası konseri yarım bırakarak, kulise geçen Sibel Can'ın odasına girip silah çektiği iddia edildi.

Sibel Can konserinde sahneye çıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan taşkınlık çıkardı
OYNAT 01:13
Sibel Can konserinde sahneye çıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan taşkınlık çıkardı
Balıkesir Edremit'te sahne alan sanatçı Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi.

Belediyenin düzenlediği bir konser olmadığı ve seyircilerin biletlerini alarak geldikleri bir organizasyon olmasına rağmen, alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan, görevlilerin kendisini sahneye çıkarmamasına tepki gösterip saldırdı.

Zabıtaların da konser alanına gelmesi sonrası arbede yaşandı. CHP'li Arslan seyircilerin protestosunun ardından konser alanından ayrıldı.


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