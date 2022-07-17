CHP'li Başkandan büyük rezillik: Sibel Can konserinde alkol alıp ortalığı birbirine kattı

Sibel Can konserinde sahneye çıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan taşkınlık çıkardı

Balıkesir Edremit'te sahne alan sanatçı Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi.



Belediyenin düzenlediği bir konser olmadığı ve seyircilerin biletlerini alarak geldikleri bir organizasyon olmasına rağmen, alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan, görevlilerin kendisini sahneye çıkarmamasına tepki gösterip saldırdı.



Zabıtaların da konser alanına gelmesi sonrası arbede yaşandı. CHP'li Arslan seyircilerin protestosunun ardından konser alanından ayrıldı.