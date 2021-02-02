CHP’li başkandan heykel ziyareti

CHP’li belediyeler ve belediye başkanları heykel yapımıyla gündemden düşmüyor. Son olarak İzmir’in Konak Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan nüfus mübadelesini temsil eden 'Mübadele Heykeli' yaptırma kararı aldı.

Heykelin yapımı sürerken, CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, beraberindeki heyetle birlikte heykelin yapıldığı atölyeyi ziyaret etti. CHP’li başkan çalışmayı bizzat yakından inceledi.

Heykel, yapımının tamamlanmasının ardından bu ayın sonunda Mübadele Parkı’na konulacak. Heykelin açılışı ise Kovid-19 salgınından dolayı ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

GÜNDEM CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti

GÜNDEM CHP'li Buca Belediyesi Bekir Coşkun'un heykelini açmaya hazırlanıyor