Gündem CHPli başkandan heykel ziyareti
İZMİR

CHP’li başkandan heykel ziyareti

İzmir’de CHP’li Konak Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan nüfus mübadelesini temsil eden bir heykel yaptırıyor. Heykelin yapıldığı atölyeyi beraberindeki heyetle ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, incelemelerde bulundu.

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Konak Belediye Başkanı Abdül Batur (ortada), heykelin yapıldığı atölyeyi ziyaret etti.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur (ortada), heykelin yapıldığı atölyeyi ziyaret etti.

CHP’li belediyeler ve belediye başkanları heykel yapımıyla gündemden düşmüyor. Son olarak İzmir’in Konak Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan nüfus mübadelesini temsil eden 'Mübadele Heykeli' yaptırma kararı aldı.

Heykelin yapımı sürerken, CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, beraberindeki heyetle birlikte heykelin yapıldığı atölyeyi ziyaret etti. CHP’li başkan çalışmayı bizzat yakından inceledi.

Heykel, yapımının tamamlanmasının ardından bu ayın sonunda Mübadele Parkı’na konulacak. Heykelin açılışı ise Kovid-19 salgınından dolayı ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

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