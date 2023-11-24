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CHP'li belediye çözüm bulamadı: Çiğli çöplüğe döndü

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, maaşlarını alamayınca 4 gündür iş bıraktı, Çiğli’nin her köşe başı çöp yığınlarıyla doldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, çöp krizinin bir an önce çözülmesini bekliyor.

12:17 - 24/11/2023 пятница
IHA
Çiğli

Çiğli

İzmir'de DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şube üyesi CHP'li
Çiğli
Belediyesi işçileri, maaşlarını alamayınca iş bıraktı.

İş bırakma eylemi sonrası ilçede 4 gündür çöpler toplanmadı.


İzmir’in gözde ilçelerinden biri olan Çiğli’de her köşe başında çöp yığınları oluşurken, kenti kötü kokular sardı.



Çöp yığınları İzmirliyi isyan ettirdi: 4 gündür toplanmadı


Bu durum, vatandaşlarında tepkisini çekti.


İlçede 4 gündür tek bir çöpün dahi toplanmadığını ifade eden vatandaşlar, işçilerin maaşının ödenip çöp krizinin çözülmesini bekliyor.



"Belediyeye çok kez pis olan yerlerle ilgili şikayette bulunmama rağmen geri dönüş olmadı"


Evlerinde kokudan duramadıklarını söyleyen Ali Şahin, "Vatandaş perişan oldu pislikten geçilmiyor. Zaten Çiğli pisti iyice pislik oldu. Belediyeden hiç memnun değilim. Belediyeye çok kez pis olan yerlerle ilgili şikayette bulunmama rağmen geri dönüş olmadı. Çiğli Belediyesi sadece meydan belediyeciliği yapıyor” dedi.


"Belediye seçimlerinde insanların iyi düşünmesi lazım"


Bir başka vatandaş Samet Korkmaz da, “İşçiler zamanında paralarını almadığı için bugün bu halde burası. Herkesin kendine göre giderleri var. Çöplerin böyle olması hoş bir görüntü değil. Bu belediye seçimlerinde insanların iyi düşünmesi lazım. Hastalık yapabilir temiz değil. İzmir için güzel bir durum değil” diye konuştu.


"Çöpler burada da Karşıyaka’da da aynı şekilde devam ediyor"


Çiğli’ye alışveriş için geldiğini dile getiren Mehmet Sular ise “Çöpler burada da Karşıyaka’da da aynı şekilde devam ediyor. İşçiler maaşlarını alamıyor, duyuyoruz. Buna bir çözüm bulmaları lazım” ifadelerini kullandı.





#İzmir
#çöp
#Çiğli
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